Offerta folle per il baby talento, Marotta rifiuta 20 milioni: gioca ancora in serie B

Il direttore sportivo dell’Inter ha rifiutato un’offerta di ben 20 milioni per il talento del proprio settore giovanile che resta in prestito in Serie B

L’Inter non ha valorizzato a dovere l’enorme patrimonio costituito dal proprio settore giovanile. Il modus operandi della società è cambiato da quando, la scorsa estate, è avvenuto il cambio di proprietà, con gli Oaktree che hanno chiesto espressamente alla dirigenza di lavorare al ricambio generazionale dell’organico, con l’acquisto di profili di prospettiva a basso costo.

Inter che ha ufficializzato la nascita del progetto Under 23, con la squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Lega Pro, consentendo ai migliori prospetti di proprietà dei nerazzurri di cimentarsi in un contesto competitivo, accelerando il processo di crescita.

Ad eccezion fatta di Federico Dimarco, negli ultimi anni nessun giocatore che ha fatto le trafila nelle giovanili del club si è poi imposto in prima squadra e questo rappresenta una pecca nella programmazione del direttore sportivo Beppe Marotta.

Alcuni talenti si stanno mettendo in mostra in prestito, tra A e B. Anche all’estero vi sono dei giocatori interisti, come Valentin Carboni, attualmente fuori per infortunio ma in rosa nel Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Sta facendo molto bene in Serie B e l’Inter lo monitora con attenzione

Beppe Marotta che vuole puntare con forza, con il pieno appoggio di mister Simone Inzaghi, su Francesco Pio Esposito, il re dei bomber in Serie B a quota undici insieme a Pietro Iemmello del Catanzaro.

Il classe 2005 è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport riguardo il suo futuro: “Oggi gioco in B, sentirsi già pronto per l’Inter è difficile, non so com’è la Serie A. Per sentirsi pronti prima bisogna provare“.

Il futuro dell’attacco dell’Inter è nei suoi goal, Marotta lo vuole trattenere

Pochi giorni fa i nerazzurri hanno rifiutato un’offerta di oltre 20 milioni: “Non lo sapevo, sono onorato, vuol dire che hanno grande considerazione. Per me l’Inter è tutto, sono cresciuto lì, ho visto più Interello che casa mia“.

C’è molta curiosità per capire se sarà inserito in pianta stabile nello spogliatoio di Inzaghi la prossima stagione, come comprimario della coppia di centravanti titolare composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram, un’ipotesi plausibile dato il probabile addio di Joaquin Correa e di Marko Arnautovic.