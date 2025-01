Morata dopo la crisi ci ha ripensato, è UFFICIALE | Nuova avventura per il bomber: “Ci sono conferme”

Alvaro Morata, dopo un periodo di crisi ci ha ripensato: adesso è arrivata anche l’ufficialità, ci sono conferme per lui

Un ritorno in Italia tutt’altro che esaltante per Alvaro Morata. Con il Milan, infatti, l’impatto non è stato assolutamente dei migliori. Anche perché i dati in questione parlano chiaro: solamente 6 gol in 24 apparizioni.

Insomma, decisamente troppo poco per uno che di mestiere fa il centravanti. I tifosi rossoneri ed anche coloro che hanno puntato su di lui in ottica Fantacalcio, si aspettano decisamente molto di più. Probabilmente anche lo stesso calciatore pensa lo stesso.

Un periodo di crisi non solo dal punto di vista realizzativo per l’ex Atletico Madrid, ma anche per altri motivi che con il calcio non c’entrano assolutamente nulla. Nelle ultime ore, però, aumentano sempre di più le ultime indiscrezioni.

Le stesse che non lascerebbero spazio ad alcun tipo di dubbio. Non solo: a quanto pare sarebbe arrivata anche l’ufficialità in merito. Tanto è vero che ci sono le prime conferme.

Morata, arrivano le prime conferme: adesso non ci sono più dubbi

Una separazione, avvenuta nel mese di agosto, proprio mentre si stavano definendo i dettagli del suo passaggio al Milan, si intensificavano le voci di una possibile rottura tra il calciatore e la moglie, Alice Campello. I due, per diversi mesi, hanno vissuto ognuno per le proprie case annunciando ai followers la separazione. Adesso, però, sembra che le cose siano completamente cambiate. Ovvero? La coppia è ritornata tale. Un vero e proprio scoop che arriva direttamente dalla Spagna. A confermarlo, appunto, media e siti di gossip iberici.

Altro che tradimento (come più di qualche rivista aveva riportato) e rancore. Un lungo periodo di riflessione tra i due li ha riportati ad un riavvicinamento. Soprattutto per il bene dei loro quattro figli. Dopo momenti difficili, anche in questo caso, a trionfare è stato l’amore. Ad annunciarlo il giornalista spagnolo Javier de Hoyos che avrebbe avuto un contatto proprio con l’attaccante rossonero. “Ci stiamo dando una seconda possibilità” avrebbe rivelato l’atleta al giornalista, confermando quindi le voci che si stanno intensificando nel web.

“Ci sono conferme”, adesso è ufficiale: periodo nero finito per Morata

Il giornalista ne ha parlato nel corso del suo programma “Ni que fueramos” sganciando la notizia che i fan della coppia volevano sentire. Una rottura, tra i due, dovuta ad una serie di incomprensioni che li hanno portati a dividersi. Ma non per sempre. Più di una rivista aveva parlato di una rottura durante i festeggiamenti della vittoria dell’Europeo, proprio della Spagna, arrivando addirittura ad un punto di non ritorno. La moglie voleva festeggiare con amici e figli, mentre il calciatore desiderava coinvolgere la sua famiglia.

Anche se conferme in merito non ce ne sono mai state. L’unica cosa certa è che i due si sono presi una pausa di riflessione durata quasi cinque mesi. A dire il vero, però, i primi segnali di riavvicinamento si sono verificati nell’ultimo Natale che i due hanno trascorso insieme in famiglia. Insomma, una splendida notizia per i figli Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella che vedranno nuovamente la mamma ed il papà insieme. Anche in questo caso l’amore ha trionfato.