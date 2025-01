Follia dei tifosi: ultras della Juve spaccano il treno | C’erano dentro le famiglie

Follia da parte degli ultras della Juve, spaccano il treno: all’interno c’erano famiglie e non solo), sangue nel vagone

Immagini a dir poco terrificanti e che con il mondo del calcio non c’entrano assolutamente nulla. I filmati stanno facendo il giro della rete e stanno creando molte polemiche nonché rabbia. D’altronde non potrebbe essere altrimenti.

Il tutto è avvenuto proprio nelle ultime ore dove un gruppo di ultras, ma in questo caso delinquenti, ha ben pensato di dare l’assalto ad un treno. All’interno c’erano non solo alcuni “rivali”, ma soprattutto famiglie, pendolari ed altre persone che col calcio nulla hanno a che fare.

Un gesto che è stato immediatamente condannato dal sindaco della città e da altri esponenti che fanno parte del mondo della politica. Una vicenda di cronaca diventata un caso nazionale visto che ci sono delle persone rimaste ferite.

Fortunatamente non in maniera grave. Momenti di panico, paura e di rabbia per tutte quelle persone pronte a recarsi a casa durante il viaggio in treno. Ed invece hanno trascorsi minuti di terrore che difficilmente potranno mai dimenticare.

Assalto al treno, immagini terrificanti: partono le condanne

Una vittoria importante per il Sorrento (Serie C girone “C”) sul campo della Turris. A Torre del Greco, infatti, i ragazzi allenati da Giovanni Ferraro hanno battuto i campani per 0-2. Il risultato e la prestazione, però, passano inevitabilmente in secondo piano per quanto accaduto fuori dall’impianto sportivo. Subito dopo la fine del match il treno della Circumvesuviana che riportava i tifosi del Sorrento a casa è stato assalito da un gruppo di Ultras della Juve Stabia (Serie B). Il tutto è accaduto alla fermata di via Nocera (a Castellammare di Stabia).

Secondo quanto riportato da alcune fonti e testimonianze pare che i delinquenti abbiano lanciato bottiglie, pietre, fumogeni ed assalito il convoglio a suon di bastonate. Oltre a danneggiare diversi vetri sono due le persone che sono rimaste ferite. Fortunatamente in maniera non grave. Successivamente è arrivata la ferma condanna da parte del sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza. Quest’ultimo, sui social, ci tenuto ad esprimere il suo pensiero: “Siete solo dei delinquenti. Non siete tifosi né cittadini della nostra terra“.

Un gesto che, continua il sindaco di Castellammare, deve essere condannato in tutti i modi. Guai accostare questo episodio alla città che, ci ha tenuto a precisare, non è assolutamente tutto questo né altro. Un assalto in stile Far West quanto accaduto nella serata di domenica 26 gennaio. Dalle immagini si possono notare che i delinquenti siano tutti incappucciati e che non hanno avuto nessuno scrupolo nell’assalire il vagone.

Nonostante i gravissimi danni il treno è riuscito a ripartire e raggiungere la stazione della Penisola. Non con poche difficoltà. Allo stesso tempo non si è fatta attendere la nota da parte della Juve Stabia che, oltre a mostrare solidarietà al club ed ai tifosi colpiti, si è dissociata da questo comportamento vergognoso da parte di alcuni loro sostenitori. Nel frattempo la polizia ha avviato le prime indagini per cercare di fare chiarezza su quanto avvenuto.