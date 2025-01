Fai la fine di Pioli in Arabia: il bianconero ha fallito in serie A | Lascia l’Italia

Stefano Pioli potrebbe essere in buona compagnia, in Arabia Saudita in arrivo un altro ex Serie A: lascia l’Italia

Nel giro di pochi mesi Stefano Pioli ha dimenticato il campionato italiano e, soprattutto, l’esonero che gli ha riservato il Milan al termine della passata stagione. Semplicemente perché il tecnico emiliano ha trovato subito un nuovo team.

Una nuova esperienza, la prima all’estero, all’Al-Nassr. Non un club qualunque visto che milita uno dei calciatori più importanti al mondo come Cristiano Ronaldo. L’impatto del tecnico italiano, con la realtà saudita, è stato molto importante.

Il calcio saudita si sta allargando sempre di più e cerca, in ogni modo, di essere all’altezza dei campionati europei. Di strada da fare, però, ce ne vuole ancora. Anche se i club in questione stanno cercando in tutti i modi di convincere sia calciatori che allenatori a sposare i loro progetti.

Proprio come stanno per fare nei confronti di un collega di mister Pioli. Il tecnico, infatti, dopo la delusione vissuta in bianconero sta seriamente pensando di approdare in Arabia Saudita. Anche perché c’è un club in particolare che lo vuole a tutti i costi.

Arabia Saudita, Pioli in buona compagnia: un altro tecnico in arrivo dalla A

Nelle ultime ore si sono intensificate, sempre di più, le voci che vogliono Massimiliano Allegri verso il ritorno in panchina. Per il manager toscano, però, si tratta di un ritorno in particolare. Ovvero la sua prima esperienza all’estero, ma lontano dall’Europa. A quanto pare l’-Al-Ahli è sempre più vicino a chiudere con l’ex mister della Juventus. Una trattativa che sta andando avanti da giorni, proprio come dimostrano gli incontri con i dirigenti del club saudita in un hotel a Milano.

La società lo vorrebbe per giugno. Nella squadra ritroverebbe calciatori che hanno giocato sia in Serie A che in Europa come: Kessie, Mahrez, Ibanez, Demiral, Tonev Firmino, Mendy e molti altri ancora. Nel frattempo, però, la società sta per chiudere le trattative con un altro tecnico italiano che arriva dalla Serie A. Il suo compito sarà quello di guidare la squadra da gennaio fino a giugno di quest’anno.

Arabia Saudita, in arrivo altro tecnico: dopo i bianconeri c’è un nuovo club

In attesa della fine di questa stagione l’Al Ahli è in procinto di chiudere per Gabriele Cioffi. L’ex difensore e, soprattutto, ex mister di Hellas Verona ed Udinese, è pronto a ripartire dopo l’ultima volta in panchina (22 aprile 2024 quando allenava i friulani).

Dopo Cioffi, appunto, potrebbe essere il turno di Allegri a guidare la squadra. Anche se, almeno per il momento, sono tutte ipotesi visto che le vicende potrebbero cambiare da un momento all’altro.