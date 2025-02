Incidente aereo con la squadra a bordo: tutti dispersi | Il club è letteralmente disperato

Un’enorme trageta si è abbattuta sulla squadra: gravissimo incidente aereo, in corso il recupero dei corpi delle vittime

Nelle ultime ore tutti i giornali stanno diffondendo la stessa terribile notizia. Non si parla d’altro dato che si tratta di una vera e propria tragedia in cui sono state coinvolte decine di vittime, causata da un incidente aereo che ha ridotto il velivolo in migliaia di pezzi.

Un episodio che segnerà per sempre la storia di questa squadra come successe nel secolo scorso per il Gran Torino. Si temevano brutte conseguenze ma lo scenario sembra esser ancor più critico per le 64 persone che erano presenti a bordo.

Il tutto è avvenuto nei cieli di Washington, a pochi chilometri dalla Casa Bianca. L’aereo si è scontrato con un elicottero militare mentre entrambi sorvolavano il fiume Topac, una delle zone aeree più sorvegliate e trafficate al mondo.

Per ora sono stati tratti in salvo solamente 4 passeggeri e recuperati 19 corpi senza vita. Si teme il peggio per gli altri, nonostante l’elevato numero di mezzi e uomini impiegati, a causa della bassissima temperature delle acque.

Momenti di altissima appressione

Come rivelato dalla CBS, l’emittente televisiva più famosa degli Stati Uniti, le operazioni stanno continuando, con la speranza di recuperare i restanti. Nel mentre, i due aereoporti coinvolti, hanno annunciato lachiusura e dirottato tutti i voli.

Il volo in questione è l’American Eagle 5342, operato da Psa Airlines con un Jet Crj-700 di American Airlines. Era decollato da Wichita, un comune del Kansas, e avrebbe dovuto far atterrare la squadra di pattinaggio all’aeroporto Ronald Reagan, il più piccolo dei due presenti nella capitale.

Interviene il Presidente

Anche Donald Trump, recentemente eletto come nuovo Presidente degli USA, si è espresso in merito alla vicenda. L’ha fatto tramite il suo social Truth, mostrando tutto il suo disappunto per quanto successo: “Possa Dio benedire le loro anime. L’aereo era una su linea di avvicinamento all’aeroporto perfetta e di routine. L’elicottero stava andando diritto verso l’areo per un periodo prolungato. Era notte limpida, le luci dell’areo erano acceso, perché l’elicottero non è andato su o giù, o perché non ha girato. Perché la torre di controllo non ha detto all’elicottero cosa fare invece di chiedergli se vedeva l’aereo. Questa è una brutta situazione che avrebbe dovuto essere evitata”.

Le cause della sciagura sono ancora ignote. Le indagini da parte dell’FBI sono ancora attualmente in corso ma sono stati esclusi atti di terrorismo. Stanno analizzando la dinamica tramite i messaggi con la torre di controllo, notando che l’aereo ha cambiato la linea di tracciamento prestabilita. Si attendono nuovi risvolti, con l’auspicio che si venga a capo di quanto accaduto.