Costa quanto Gimenez, ma arriva dai rivali: Milan, operazione alla Higuain

Il Milan ha finalmente trovato il suo attaccante, scartato Gimenez del Feyenoord: pesca dai rivali di sempre

Il mercato estivo del Milan è stato già dichiarato fallimentare dalla stessa dirigenza. A parte Youssouf Fofana e Strahinja Pavlovic tutti gli altri acquisti sono stati messi in discussione, tanto che molti di essi non rientrano più nelle gerarchie dei titolari.

Nel mercato di riparazione che terminerà il 2 Gennaio è arrivato Kyle Walker. Il 34enne inglese sostituirà Emerson Royal, ma non basta. Serve urgentemente un centravanti, perchè Tammy Abraham ed Alvaro Morata non stanno dando l’apporto sperato.

I numeri dei due ex Chelsea, più quelli di Luka Jovic, seppur difficilmente impiegato, parlano da sè. Il gol del Diavolo non arrivano da chi dovrebbe farli, con i tifosi che rimpiango amaramente l’addio di Olivier Giroud.

Segnano troppo poco ma è un problema che i rossoneri hanno da oltre un decennio. L’ultimo a registrare 20 gol in stagione fu Zlatan Ibrahimovic nel 2011/2012, che non per caso è stato l’ultimo oneroso investimento per una punta centrale.

Caccia all’attaccante

Sono tanti i nomi circolati negli ultimi giorni, in particolare quello di Santiago Gimenez del Feyenoord. Il 23enne olandese è un vero e proprio bomber di razza e lo testimoniano i suoi 65 gol in 2 anni e mezzo con la maglia dei De Kuip.

La sua valutazione è di circa 40 milioni di euro, cifra che la società non sembra disposta ad offrire. Sono arrivate più proposte ma tutte massimo fino ai 35, che non fanno per nulla piacere alla dirigenza del club di Eredivisie tanto da interrompere momentaneamente la trattativa.

Bisogna intervenire

Mancano pochissimi giorni e non c’è più tempo per tergiversare. Per aumentare il numero di reti segnati e diminuire il rischio di non finire tra le prime 4, Sergio Conceição pretende nell’immediato un nuovo attaccante.

Si è aperta una nuova pista, con l’occasione che arriva proprio dai rivali di sempre, la Juventus. Il rapporto tra Dusan Vlahovic e Thiago Motta non è mai sbocciato, tanto da rimanerlo in panchina nelle ultime gare e preferigli Kolo Muani appena arrivato in prestito dal PSG. La tensione alta e c’è aria di addio, una situazione che il Milan non può sfruttare dato che la valutazione del serbo è di circa 35 milioni di euro, dettata dal suo contratto in scadenza nel 2026. Si tratta di un’opportunità enorme per entrambi, che potrebbe far nascere un connubio perfetto: i rossoneri cercano una punta che segni e l’ex Fiorentina una nuova squadra che lo rilanci.