Milan, altra bomba in spogliatoio: si porta l’amante, esplode il caso | Nemmeno il tempo di arrivare

Il Milan continua ad essere una bomba ad orologeria pronta a scoppiare: il calciatore beccato con l’amante, ennesimo caso mediatico

Il Milan non riesce a trovare un attimo di pace in questa annata. Il Diavolo è perennemente sotto i riflettori mediatici, tutte le pagine web e le testate giornalistiche parlano di lui, sia per le prestazioni in campo, sia per il comportamento dei suoi calciatori al di fuori del terreno di gioco.

Gli scarsi risultati ottenuti in campionato ed il cambio allenatore a stagione in corso sono stati solamente la punta dell’iceberg. Al di sotto c’è un mercato rivendicato dalla dirigenza stessa e poca voglia dimostrata da parte di chi scende in campo.

Basti pensare all’ultima partita disputata in Serie A. I rossoneri l’hanno spuntata sul Parma solamente con 2 gol nel finale ma la prima pagina è stata presa dall’aspro litigio fra Calabria e Conceição, divisi dai compagni stessi per evitare brutte figure dinanzi le telecamere.

C’è stato un lungo ed accesissimo confronto tra i due negli spogliatoi, tant’è che il mister portoghese si è presentato con mezz’ora di ritardo ai microfoni. Un lasso di tempo in cui si sarebbe lamentato anche con altri giocatori, in particolare con chi è andato al concerto del rapper Lazza 36h prima del match.

Fase turbolente

Tutto ciò non accadeva pochi anni fa, quando Paolo Maldini guidava la dirigenza. È un periodo che i tifosi rivendicano, dato che la società era in netta ripresa. Sono bastati pochi anni, in cui cambiando gli interpreti sono cambiati anche gli obiettivi ed i successi ottenuti.

I fan sono oramai stanchi di questa situazione e pretendono un cambio di rotta nell’immediato. Tant’è che sotto ogni post della società rossonera sui propri profili social e allo Stadio San Siro, vengono recitati cori contro l’attuale proprietà.

Altra bufera

In questa fase delicata che sta vivendo il club non è stato nemmeno d’aiuto l’arrivo di un campione come Kyle Walker. L’ex Manchester City che ha vinto 17 trofei con la maglia dei Citizens ed è considerato uno dei migliori nel suo ruolo ha esposto mediaticamente ancor di più il Milan per le sue vicende personali. Riguardano sua moglie Annie, che richiese mesi fa il divorzio dopo aver scoperto la doppia vita di suo marito. Una componente fondamentale che ha condotto il classe 1990 a lasciare l’Inghilterra e venire in Italia, dopo essersi amaramente pentito di ciò che ha fatto.

Crede ancora in una riconciliazione, tant’è che a San Siro aveva ancora la fede al dito ma non è dello stesso avviso la sua partner, che non è voluta venire con lui perchè circolavano voci che anche l’amante Lauryn si trasferisse a Milano con i suoi 2 figli. Ad ogni rumour di mercato la signorina Goodman sarebbe stata pronta a trasferirsi, una situazione che ha ancor più destabilizzato l’ambiente familiare di Walker. Attualmente non hanno preso decisioni per il futuro ma vorrebbero avere solamente un pò di tempo per loro stessi, lontano da tutto e tutti.