Mister, ti becchi la penalità: Ibra è una furia | Dopo lo show in campo decisione ufficiale

È arrivata la sentenza ufficiale dopo l’accaduto in campo catturato dalle telecamere: Ibrahimovic è in preda alla rabbia

La stagione che sta attualmente vivendo il Milan è una delle più confusionarie degli ultimi anni. È un’annata in cui non si riesce a trovare continuità nel progetto, sia dal punto di vista dei risultati che del rendimento dei calciatori stessi.

Non a caso dopo i 5 anni di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, in 6 mesi si son già visti due volti nuovi. Prima Paulo Fonseca, poi Sergio Conceição. Entrambi i portoghesi sembrano essere accomunati dagli stessi problemi, dei quali i tifosi non ne possono più.

È oramai esplosa sia sui social che allo Stadio San Siro un’aspra protesta nei confronti della società. Vogliono un cambio di rotta immediato, soprattutto in campionato, dove il Milan ricopre attualmente la settima posizione in classifica.

Con l’ex Porto sembra stia cambiando qualcosa ma i giocatori faticano dal punto di vista mentale. Poca concentrazione nei 90′, tant’è che Juventus a parte, è sempre andata sotto contro tutte le avversarie, recuperando durante il corso della partita.

Match folle

È lo stesso scenario dell’ultima giornata di campionato disputata, la 21esima per i rossoneri che devono recuperare ancora la partita contro il Bologna. Era il Parma l’ospite in casa del Diavolo, che ha trovata inizialmente il sorpasso con Cancellieri, per poi ottenere nuovamente il vantaggio con Del Prato dopo il pareggio di Pulisic.

Gli ultimi 15 minuti sono stati folli. Pareggio all’88ì di Pavlovic poi annullato, rete di Reijnders e Chukwueze nel recupero per il 3-2 finale. I 3 punti hanno dato un sospiro di sollievo, immediatamente spezzato dalla lite tra Conceição e Calabria nel finale, discussa ovunque.

Multa per il mister

I calciatori del Milan hanno immediatamente diviso le parti, per evitare che si potesse andare oltre dinanzi alle telecamere. Fortunatamente non hanno ricevuto multe dalla società, a differenza di Fonseca, che nonostante abbia terminato la sua avventura al Milan, è stato sanzionato per 10.000 euro dalla FIGC.

Questo a causa delle sue dichiarazioni dirette all’arbitro La Penna nel post partita di Atalanta-Milan, datata 6 Dicembre: “Voglio dire una cosa: sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ma sulla prima rete non ci sono episodi, quello che è successo è incredibile», aveva detto il tecnico portoghese in diretta tv. «Quello dell’arbitro è un lavoro difficile e lo so, ma sono stanco di vedere sempre le stesse cose. Non c’è rispetto nei confronti del Milan. Ne avevo paura. Era al Var in Atalanta-Udinese e si è visto cosa è successo in quella partita.” Alla fine le due parti hanno patteggiato con una multa, coinvolgendo anche il club che è stato punito con un’ammenda da 5000 euro.