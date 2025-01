Inzaghi non lo ha fatto mai giocare: c’è l’accordo, vola a Roma ma firma con Lazio

Il giocatore nerazzurro potrebbe presto fare le valigie e volare in Capitale. Inzaghi non lo ha fatto mai giocare: c’è anche la Lazio su di lui.

Gli ultimi giorni di calciomercato invernale potrebbero regalare ancora degli incredibili colpi di scena e accordi inaspettati.

La finestra di gennaio è infatti spesso occasione di opportunità last minute e accordi sul filo del rasoio. Questa volta i riflettori sono puntati su un giocatore di talento che Simone Inzaghi non ha fatto giocatore quasi mai.

Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un possibile addio all’Inter. Il giocatore potrebbe prendere il volo per Roma, ma accasarsi sulla sponda Lazio. Vediamo di chi si tratta e a che punto è la trattativa.

Il calciatore verso la Lazio?

Stiamo parlando di Tajon Buchanan, esterno canadese classe 1999 che questa stagione non è riuscito a trovare grande spazio nell’Inter di Inzaghi. Nonostante il grande talento e la capacità di ricoprire più ruoli sulle fasce, il calciatore è spesso rimasto ai margini della squadra. Una situazione che potrebbe quindi portare ad una possibile cessione già a gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni, sul canadese ci sarebbe la Lazio. Mister Baroni sarebbe infatti alla ricerca di un talentuoso elemento da inserire nel suo centrocampo, in modo da offrire maggiore profondità sugli esterni. Grazie alla sua versatilità e qualità fisiche, Buchanan potrebbe dunque rappresentare la scelta ideale per i biancocelesti.

Le trattative in corso

Ma l’interesse della Lazio per il giocatore non è di certo l’unico. Secondo numerose indiscrezioni, sul centrocampista canadese ci sarebbero almeno cinque squadre interessate. Per Buchanan vorrebbero provarci infatti Monza, Fiorentina, Torino, Villareal e Ajax. Tutti club che si sarebbero mossi per avere il centrocampista canadese almeno in prestito a partire da gennaio.

Ad ogni modo, l’Inter preferirebbe mandare il giocatore in prestito in Italia, così da valutarne la crescita da vicino. Dunque non solo Lazio. Numerose pretendenti italiane e non starebbero valutando di fare un’offerta per avere Buchanan. Resta da vedere quale sarà la scelta del giocatore e della società.