De Laurentiis? Mai sopportato | Anche lui lascia Napoli, UFFICIALE la nuova avventura

Non ha mai sopportato del tutto un personaggio come De Laurentiis, anche lui lascia Napoli: ufficiale la nuova avventura

Non ha mai fatto mistero di non aver mai stretto un rapporto di stima e di affetto nei confronti di Aurelio De Laurentiis. Tra l’altro le sue ultime dichiarazioni parlano fin troppo chiare.

Nessuna parola di elogio nei confronti dell’attuale numero uno del Napoli. Anzi, decisamente tutt’altro. Adesso, però, la situazione che riguarda il produttore cinematografico e la stessa squadra azzurra riguarda il passato.

A dire il vero nemmeno i tifosi sono riusciti ad amarlo. D’altronde non poteva essere altrimenti visto che quanto offerto in campo non è stato il massimo.

Nelle ultime ore, infatti, è stata ufficializzata la sua nuova ed imminente avventura. Il tutto è stato annunciato attraverso un comunicato. Adesso è pronto a voltare pagina.

Napoli e De Laurentiis dimenticati, inizia una nuova avventura

Dopo oltre un anno (per la precisione 14 mesi) Rudi Garcia torna nuovamente al comando di una squadra. Questa volta si tratta di una nazionale, la prima che allenerà nel corso della sua carriera. Il Belgio, dopo l’esonero di Domenico Tedesco, ha deciso di puntare sul mister 60enne come nuovo ct. Il 12 novembre del 2023 la sua ultima partita: al ‘Maradona’, contro l’Empoli, con tanto di sconfitta per 0-1. Esonero inevitabile dopo una serie di risultati negativi ottenuti dalla squadra che pochi mesi prima aveva vinto il terzo scudetto della sua storia. Insomma, un impatto a dir poco negativo per il francese con l’ambiente azzurro che lo ha voluto dimenticare quanto prima.

A lui il compito di risollevare una nazionale, quella dei “Red Devils”, con il morale a terra: eliminati agli ottavi di finale agli ultimi Europei e terzi in classifica nel girone di Nations League dietro ad Italia e Francia. Garcia l’ha spuntata nel casting dove erano stati inseriti anche i nomi di Henry e Lopetegui. Il nuovo ct è stato anche presentato alla stampa. Nella sua prima conferenza stampa, però, ha nominato nuovamente Napoli. Motivo? Tornerà nel capoluogo campano per osservare, da vicino, le prestazioni di Romelu Lukaku in vista di una sua possibile convocazione per i prossimi impegni della nazionale.

Dopo Napoli riparte da una nuova avventura, i tifosi ancora non ci credono

L’annuncio della sua nomina ha scatenato, sui social network, i tifosi azzurri. Gli stessi che non gli hanno perdonato il suo soggiorno ed i pessimi risultati ottenuti quando era sulla panchina della loro squadra del cuore. Nel corso della conferenza stampa ha annunciato di volere, all’interno del suo staff, una leggenda del calcio belga come Eden Hazard (i due si conoscono bene visto che hanno lavorato insieme a Lille). L’obiettivo, inoltre, è anche quello di reintegrare in rosa calciatori fuori dalla nazionale come Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois.

Anche se, la notizia che ha fatto inevitabilmente più rumore, è il suo ritorno a Napoli per vedere da vicino Lukaku. Possibile che vada anche a Castelvolturno, luogo che conosce molto bene. Da capire se ci sarà, o meno, il tanto ed atteso incontro con De Laurentiis. Nel corso di una intervista, rilasciata poco prima di Natale, non aveva speso parole di elogio per il suo ex presidente: “Voleva fare lui la formazione. Di calcio ci capisce poco. Si è reso conto di essere stato un po’ co***ne“.