Ibra chiama il Mister in sede: “Risoluzione del contratto” | E’ finita prestissimo

Novità in casa Milan, Ibrahimovic chiama il mister in sede: si va verso la risoluzione del contratto. E’ finita prestissimo

La sua esperienza al Milan è durata come un gatto in tangenziale. Mai detto è più azzeccato per l’oramai ex rossonero che ha chiuso ogni tipo di rapporto con il club di via Aldo Rossi.

Una notizia che, proprio nelle ultime ore, si stava intensificando sempre di più fino a quando non si è arrivati alla separazione tra le due parti. Il mister sta risolvendo il proprio contratto che lo legava al ‘Diavolo’.

Una decisione tutt’altro che sofferta visto che, secondo quanto annunciato da ‘Sky Sport‘, sembra che per il mister all’orizzonte ci sia una nuova ed importante avventura tutta da vivere.

Ibrahimovic lo ha chiamato in sede, l’obiettivo è quello di separarsi in maniera definitiva e senza alcun tipo di possibilità di ripensamento né altro. Soprattutto dal punto di vista contrattuale.

Milan, questa volta l’addio è definitivo: il mister si fa da parte

Il ritorno in Serie A di Paulo Fonseca non è stato affatto dei migliori. L’esperienza al Milan è durata pochissimi mesi. Fino a quando, poco prima della fine dell’anno, la società non gli ha dato il benservito dopo l’ennesimo passo falso ottenuto in campionato. Un esonero che, ovviamente, non è passato inosservato e che ha fatto storcere il naso ad un bel po’ di tifosi rossoneri. Gli stessi che, però, si sono “dimenticati” di lui grazie al suo connazionale che ha portato a casa la Supercoppa Italiana.

Per il nativo di Maputo si prospetta un clamoroso ritorno in Francia. Il suo lavoro è pronto a continuare in Ligue 1 dove l’Olympique Lione, già da qualche giorno, è senza guida tecnica dopo l’esonero di Pierre Sage. Il portoghese è pronto a prendere il suo posto e, soprattutto, pronto ad accettare l’incarico. La dirigenza transalpina avrebbe trovato ogni tipo di accordo con il suo prossimo e futuro allenatore. Quest’ultimo, infatti, sta risolvendo gli ultimi dettagli per la risoluzione dell’accordo con la società rossonera.

Ritorno in panchina ad un passo, prima la risoluzione con il Milan

Secondo quanto annunciato dal quotidiano francese “L’Equipe” pare che Fonseca sia pronto a ritornare a lavoro quanto prima. Il Lione, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, lo sta corteggiando già da diversi giorni.

Il classe ’73 risulta essere il candidato principale per la sostituzione di Sage. Come riportato in precedenza per Fonseca si tratta di un ritorno in Francia dopo essere stato alla guida del Lille per due stagioni.