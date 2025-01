Inzaghi è disperato, fuori due titolari un minuto prima di entrare in campo | Infortunio lunghissimo

Inter, mister Inzaghi è disperato, due titolari non faranno parte del match: infortunio prima di entrare in campo

Insidiosa trasferta per l’Inter che, allo stadio “via del Mare”, se la vedrà contro il Lecce che ha voglia di riscattarsi dopo la pesante sconfitta subita la settimana scorsa a Cagliari.

Dopo la buona prova offerta, durante la settimana, in Champions League a Praga, mister Inzaghi sta studiando la migliore formazione da schierare per ottenere altri 3 punti pesantissimi.

Anche se, a poche ore dall’inizio del match, non arrivano affatto buone notizie per il tecnico. Il mister, secondo quanto annunciato da ‘Sky Sport‘, dovrà fare a meno di due pedine fondamentali.

Le stesse che non ci saranno in Salento visto che devono recuperare da un problema fisico accumulato proprio nelle ultime ore. Segno del fatto che non sono stati inseriti nella lista dei convocati per la trasferta.

Verso Lecce-Inter, Inzaghi farà a meno di due pedine importanti

Niente da fare per mister Inzaghi che non potrà contare su Francesco Acerbi e Joaquin Correa per il match valido per la 22ma giornata di campionato. I due calciatori, come annunciato dall’emittente sportiva, continuano gli allenamenti personalizzati. Non solo: i tempi di recupero per i due atleti non sono ancora del tutto chiari.

A lavorare a parte c’è anche Hakan Calhanoglu. A differenza dei due compagni di squadra, però, ci sono segnali positivi per il nazionale turco che è sulla strada per il rientro in campo. La speranza è che possa ritornare, a completa disposizione, in vista dell’ultimo impegno in Champions League contro il Monaco. Altrimenti se ne parlerà per il derby di Milano in programma il 2 febbraio.

Inter, situazione agrodolce per mister Inzaghi: contro il Lecce per ottenere i 3 punti

Buone notizie, invece, arrivano anche da Bisseck. Il difensore tedesco, nelle ultime ore, è tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo. Possibile che per il classe 2000 possa esserci spazio per la sfida contro il team di Giampaolo. I tifosi, intanto, chiedono a gran voce la vittoria per continuare la corsa scudetto.

In ottica calciomercato, invece, il “Tucu” sembra essere ad un passo dall’addio. Le richieste per l’argentino non mancano. L’Inter ha intenzione di cederlo a gennaio e non di perderlo a parametro zero a giugno. Tra le possibili soluzioni anche il Venezia che è alla ricerca di un attaccante dopo il quasi certo addio del capitano Pohjanpalo in direzione Palermo.