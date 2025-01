Aveva una lavatrice dietro la schiena, ora si ritira dal calcio | Tifosi Inter si liberano di un peso

Aveva una lavatrice dietro la schiena, adesso si ritira dal mondo del calcio: i tifosi dell’Inter si liberano di un peso

Dopo più di venti anni trascorsi sui campi di calcio l’atleta ha preso la decisione più importante della sua vita: quello di appendere le scarpette al chiodo e, di conseguenza, ritirarsi dal mondo del calcio.

Il tutto è avvenuto grazie ad un lunghissimo messaggio che ha postato dai suoi canali ufficiali social in cui ha voluto ringraziare i club in cui ha militato e tutti coloro che lo hanno accompagnato in questa bellissima avventura.

Il calciatore ha vestito, tra le altre, anche la maglia dell’Inter in Italia. A dire il vero, però, il suo biennio in nerazzurro non è ben ricordato dai sostenitori della squadra campione d’Italia. Anzi, decisamente tutt’altro.

Tanto è vero che c’è chi lo criticava per via della sua lentezza in campo e di non essere più quel calciatore che si era fatto apprezzare negli anni precedenti, quando era davvero uno dei migliori nel suo ruolo per via della sua cattiveria che metteva in campo.

L’ex Inter si ritira, appese le scarpette al chiodo: i tifosi si liberano di un “peso”

All’età di 41 anni (a giugno ne saranno 42) Felipe Melo ha deciso di dire basta e di lasciare spazio ai più giovani. Il brasiliano chiude, per sempre, con il calcio giocato. L’ultima sua esperienza è stata con la Fluminense che lo ha ringraziato ed omaggiato per il suo contributo alla causa. Anche l’Inter, dopo aver accolto la notizia, lo ha ringraziato sui social con questo messaggio: “Grinta, passione e dedizione alla maglia. Buona fortuna Comandante“.

Nel corso della sua carriera, in Italia, ha vestito anche le maglie della Fiorentina e Juventus. In oltre 20 anni di calcio ha disputato ben 822 incontri, segnano 65 reti e fornendo 25 assist. Tantissime le squadre in cui ha militato. Oltre a quelle già citate in precedenza ha indossato le maglie di: Flamengo, Cruzeiro, Gremio, Maiorca, Racing Santander, Almeria, Galatasaray e Palmeiras. In Brasile si è tolto la soddisfazione di vincere ben tre Copa Libertadores.

Il “mastino” del centrocampo si ritira, in Italia ha giocato per 5 anni

Nell’ultima sessione estiva si era svincolato dal Fluminense e non aveva più ricevuto contatti né offerte da parte di altri club. In Italia viene ricordato, appunto, per la sua cattiveria che metteva in campo e per i tantissimi cartellini (sia gialli che rossi) che rimediava. In 22 occasioni ha vestito anche la maglia del suo Paese condite da 2 reti. Fu titolare nel Brasile nella Coppa del Mondo 2010 dove venne espulso, ai quarti di finale contro l’Olanda, per via di un pestone inflitto ad Arjen Robben.

Non è da escludere che, adesso, Felipe Melo possa iniziare una nuova avventura della sua vita sempre nel mondo del calcio con un altro ruolo. Altrimenti potrà dedicare il suo tempo alla famiglia dopo essere stato impegnato per molti anni. Nei ringraziamenti finali ha voluto ringraziare Dio, tutte le persone che gli sono state accanto ed i club in cui ha militato.