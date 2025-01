Un altro caso Okafor: rispedito al mittente | “Lesione e due mesi di stop”

Sembra una maledizione, il Milan non riesce a vendere nessuno dei suoi calciatori: dopo Okafor è saltata un’altra trattativa

I tifosi del Milan sono su tutte le furie. Nonostante l’arrivo di Kyle Walker in prestito con diritto di riscattto dal Manchester City, vogliono più acquisti per rinforzare la rosa di Sèrgio Conceição in vista della seconda parte di stagione.

La prima conclusasi poche settimane fa è il perfetto esempio dell’andamento irregolare che sta avendo il Diavolo quest’anno. Vittoria della Supercoppa Italiana, raggiungimento dei quarti di finale di Coppa Italia e degli ottavi di Champions League ma ottava posizione in campionato.

In Serie A non riescono a trovare la quadra, non essendo costanti nelle vittorie. Un beneficio per le avversarie, rischiando seriamente di non entrare tra le prime 4 e dunque qualificarsi alla prossima edizione della competizione europea più ambita per i club.

Servono assolutamente nuovi innesti ma le dichiarazioni del patron Gerry Cardinale, rilasciate in un’intervista di qualche settimana fa, hanno chiarito sin da subito il modus operandi del club: per comprare bisogna prima vendere.

Vendere per comprare

Il primo indiziato a finanziare il budget era Noah Okafor. L’esterno svizzero, seppur dal suo arrivo sia spesso risultato decisivo grazie alle sue reti nei minuti finali, era stato scelto come pedina sacrificale per aumentare la liquidità nelle casse del club.

Il suo trasferimento da 25 milioni di euro totali al Lipsia era oramai cosa fatta. Era volato in Germania per iniziare la sua nuova avventura in Bundesliga ma i risultati delle visite mediche hanno impedito la firma conclusiva.

Trattativa saltata

Il classe 2000 è così ritornato a Milano, facendo cambiare alla dirigenza l’obiettivo da cedere. Con l’arrivo di Walker hanno scelto di salutare Emerson Royal, arrivato durante la sessione di calciomercato estiva dal Tottenham per 15 milioni di euro più bonus.

Nonostante sia stato quasi sempre titolare le sue prestazioni non hanno convinto, motivo per cui il Milan era in trattativa con il Fulham ed il Galatasaray per venderlo a titolo definitivo. Anche per lui la firma era ad un passo ma l’infortunio rimediato nella gara di Champions League contro il Girona ha cambiato il suo futuro. Al 2‘ del primo tempo è uscito a causa di una lesione al polpaccio, che lo terrà fuori per circa 3 mesi. Non una buona notizia per i tifosi, che a causa dell’ennesima trattativa saltata potrebbero non festeggiar più per nessun nuovo acquisto a Gennaio.