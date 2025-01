Scambio-Gyokeres: ultimora Milan | Adesso l’attacco fa impazzire i tifosi

La notizia è arrivata direttamente a Milano, i tifosi sono impazziti: Conceição ha la sua nuova punta di diamante

Dall’arrivo di Sérgio Conceição sulla panchina del Milan sono cambiate anche le priorità del club. Il sergente portoghese esige che la rosa sia rinforzata, per permettere al Diavolo di chiudere al meglio questa seconda parte di stagione.

La prima, conclusasi recentemente, è stata teatro di continui alti e bassi. Prima con Paulo Fonseca, poi con l’ex Porto, i rossoneri non riescono in alcun modo a trovare continuità nei risultati, soprattutto in campionato dove sono attualmente ottavi in classifica.

Mentre in Coppa Italia sono arrivati agilmente ai quarti di finale ed in Champions League si sono qualificati alla prima fase di eliminazione diretta nonostante il nuovo format, in Serie A fanno tanta fatica. Manca poco alla fine e rischiano seriamente di essere fuori dalla top 4.

La qualificazione alla massima competizione europea per club è troppo importante per l’economia del club. Motivo per cui la dirigenza sta cercando di accontentare Conceição in questa sessione di calciomercato invernale, dandogli a disposizione una rosa ancor più competitiva dell’attuale.

Servono più gol

I numeri non mentono. Non sono una scienza esatta ma rappresentano uno dei più grandi problemi di questa squadra: la mancanza di gol. Tammy Abraham, Alvaro Morata e Luka Jovic, (anche se impiegato pochissimo), segnano poco e difficilmente nel momento che conta.

Non è un caso che la dirigenza rossonera sia alla ricerca di una nuova punta, in grado di concretizzare le molteplici occasioni da gol create dal resto della squadra. Il profilo adatto è stato scelto e sta facendo saltare di gioia i tifosi dato che è ben noto proprio per le tanti reti segnate. Difatti negli ultimi 2 anni sta facendo impazzire qualunque difesa incontri, frantumando tutti i record.

Macchina da gol

Parliamo di Santiago Gimenez, il centravanti messicano che si è messo ancor più in mostra dopo la doppietta in Champions League al Bayern Monaco di Vincent Kompany. La prima scelta era Viktor Gyökeres ma la richiesta di 100 milioni di euro da parte dello Sporting ha immediatamente freddato la trattativa.

Il classe 2001 è legato al Feyenoord fino al 2027, ha dichiarato di star molto bene in Olanda ma il Milan vuole comunque provarci. La sua valutazione è di circa 40 milioni di euro, una cifra alta, ma giusta considerando il periodo d’acquisto e la sua straordinaria forma. La dirigenza rossonera presenterà a breve la sua prima offerta per bloccare un pezzo pregiato come lui, voluto da tutta Europa, risolvendo con molte probabilità il suo digiuno da gol.