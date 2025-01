Rossonero espulso senza toccare mai la palla: è record | La società è furiosa

Il giocatore del Milan ha ricevuto il cartellino rosso nonostante non abbia nenmmeno toccato il pallone, il club rossonero è pronto a chiedere giustizia

Lo scorso weekend è stato molto negativo per il Milan. Dopo la vittoria nel derby di Como, i rossoneri sono scesi in campo a Torino contro la Juventus, in un match che avrebbe consentito, in caso di successo, di agganciare in classifica i rivali e di avvicinarsi al quarto posto. All’Allianz, invece, gli uomini guidati da Thiago Motta sono riusciti a imbrigliare le folate del Diavolo e a batterli grazie alle reti di Mbangula e di Weah.

E così la rincorsa verso i piani alti della graduatoria si arresta per una squadra che è ancora un cantiere aperto a metà stagione, ancora di più dopo un improvviso cambio di panchina come quello che è capitato negli ultimi giorni del 2024, con Conceicao che ha preso il posto di un altro portoghese come Fonseca.

E proprio un portoghese, Rafael Leao, dovrebbe prendere sulle spalle il reparto offensivo e consacrarsi a livello internazionale nei prossimi mesi mentre il suo rendimento continua ad essere altalenante e inferiore rispetto alle sue reali possibilità.

In Champions League ci sono gli ottavi di finale da centrare senza passare dai playoff, un compito alla portata dello spogliatoio, seppur di fronte ci siano avversari che sanno dare filo da torcere come il sorprendente Girona e una Dinamo Zagabria, da poche settimane, allenata da Fabio Cannavaro.

La prestazione c’è stata ma la vittoria è sfumata di nuovo in casa Milan

Non se la passa meglio il Milan Futuro che naviga ancora nei bassifondi del girone B di Lega Pro. Prima stagione per l’Under 23 rossonera che sta faticando più del previsto a cimentarsi in un campionato competitivo come la terza divisione del calcio italiano.

La poca esperienza incide in diversi episodi e domenica ad Ascoli i rossoneri non sono riusciti a portare a casa tre punti preziosi, sfumati nel finale.

Espulso senza aver toccato il pallone, non era mai successo

La compagine guidata da Daniele Bonera è rimasta in dieci in seguito a un fatto che ha davvero dell’incredibile. Il centrocampista Antonio Gala è entrato in campo al minuto 83 e dopo soli dieci secondi ha commesso un fallo che è stato sanzionato dal direttore di gara con il cartellino rosso.

I padroni di casa hanno trovato poi la via del goal cinque minuti dopo, aumentando così il rammarico dei rossoneri che devono evitare la discesa tra i dilettanti.