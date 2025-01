Fine del prestito, te ne vai a metà stagione | Società stufa, il rossonero vola all’estero

Il calciatore rossonero non rientra più nei progetti del Milan: decisione ufficiale, è tutto fatto per il suo trasferimento all’estero

La vittoria della Supercoppa Italiana non è bastata ad aizzare l’entusiasmo. I tifosi rossoneri sono furiosi per i risultati conseguiti in campionato e per il ritardo da parte della dirigenza nel piazzare nuovi colpi in questa sessione di calciomercato.

Dopo il pareggio contro il Cagliari di Davide Nicola, la vittoria soffertissima contro il como di Cèsc Fabregas, è arrivata una pesantissima sconfitta contro la Juventus di Thiago Motta. 2-0 per i bianconeri ed il quarto posto che si allontana sempre più.

Attualmente il Milan ricopre l’ottava posizione in classifica. Un risultato che non rispecchia minimamente le ambizioni del club e che rischia di compromettere il budget investito nella sessione di calciomercato estivo nel caso in cui terminasse al di fuori della top 4.

Una situazione che preoccupa seriamente i tifosi del Diavolo. È chiaro che c’è un assoluto bisogno di intervenire in varie zone di campo per renere la squadra più competitiva ma siamo quasi a fine Gennaio e non è ancora stato ufficializzato nessuno.

Vendere per comprare

Dalle dichiarazioni rilasciate lo scorso mese da Gerry Cardinale, proprietario di RedBird e dal modus operandi della società, è ben intuibile la politica seguita. Per comprare, il club ha bisogno prima di vendere, ed è ciò che sta cercando di fare ad oggi per poi rivoluzionare la squadra in estate.

Sono tanti i nomi in uscita dallo scacchiere rossonero. I rumours parlano di un approdo di Tomori alla Juventus o di un ritorno in Premier League al Newcastle Utd, di Pavlovic al Fenerbahce, di Jovic tra Siviglia e Monaco, ma nel mentre hanno già piazzato un difensore.

Giro di prestiti

Parliamo di Marco Pellegrino, arrivato dal Platense nell’Agosto del 2023. Il classe 2002 non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio nella rosa del Milan, venendo continuamente ceduto tramite prestito. Ha trascorso 6 mesi alla Salernitana, per poi tornare in Argentina, all’Indipendiente, dove però non ha trovato continuità.

Il club ha infatti comunicato di aver risolto anticipatamente il contratto, con la dirigenza che ha preferito trovargli una nuova soluzione piuttosto che puntare su di lui nonostante l’emergenza in quel reparto. Ha divulgato sui propri profili social la formula del trasferimento: altri 6 mesi di prestito secco al Club Atlético Huracán. Una nuova avventura nella quale il calciatore spera di ottenere un minutaggio superiore in cui dimostrare le sue qualità.