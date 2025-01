Il rossonero organizza una festa in segreto | Tutto alle spalle dell’allenatore

Il rossonero è stato scoperto, ha fatto tutto in segrerto: festa privata organizzata, non ne era a conoscenza nemmeno l’allenatore

Era normale che in così poco tempo non stravolgesse completamente la situazione ma la vittoria della Supercoppa Italiana aveva aizzato le aspettative. Invece, ad oggi, il Milan di Sérgio Conceição continua a far fatica, segnale che forse non è l’allenatore ad essere il problema.

Soprattutto in campionato, dato che il suo operato in Coppa Italia e Champions League si giudicherà poi, il Diavolo non trova continuità. La ripresa era solamente una illusione, per una squadra che continua ad avere importanti cali psicologici.

La magia sembra già esser svanita. L’atteggiamento rabbioso e volenteroso di vincere non si è assolutamente visto nella gara persa contro la Juventus di Thiago Motta, che trionfa per 2-0 dando ai rivali una forte stangata in vista della qualificazione in Champions League.

I rossoneri sono attualmente ottavi in classifica, a –8 dal quarto posto. Una situazione definita dal mister portoghese inaccettabile e che se rimanesse tale da qui al termine della stagione, potrebbe seriamente compromettere il prossimo calciomercato.

Bisogna intervenire

È chiaro che la rosa del Milan presenti delle importanti lacune. Il primo fattore a cui la dirigenza sta cercando di far fronte è la cosiddetta “coperta corta”, con molti titolari che non hanno i propri sostituti e son costretti a disputare ogni partita.

A questo si aggiunge la componente infortuni, che di certo non è stata d’aiuto. Come ogni stagione, il club 7 volte campione d’Europa, perde moltissimi pezzi pregiati durante la stagione; un elemento che non vuole essere un alibi ma che sicuramente inficia sul rendimento.

Festa di addio

Nelle ultime ore sta circolando una notizia che potrebbe ancor più destabilizzare l’ambiente Milan. Parliamo di un calciatore che ha organizzato una festa privata d’addio, senza che l’allenatore ne fosse a conoscenza. Il suddetto è Kyle Walker, oramai separatosi dal Manchester City di Pep Guardiola e prossimo alla firma con il Diavolo.

Il terzino inglese ha deciso di tagliare i ponti con i Citizens, società con cui ha vinto tutto, anche per la sua vita privata. Scoperto di avere una doppia vita con altrettanti figli, ha intenzione di riconquistare la moglie Annie che ha il desiderio di trasferirsi in Italia. Coglierebbe l’occasione per sistemare il suo matrimonio e fare l’ultima esperienza ad alti livelli, con i tifosi del Milan che sperano torni nella sua forma migliore e che diventi un leader per lo spogliatoio e non un ennesimo problema.