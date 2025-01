Kolo Muani chiama il compagno di Nazionale alla Juve: colpo basso di Giuntoli

Kolo Muanì sta cercando di convincere un compagno di Nazionale a seguirlo alla Juventus, Giuntoli si prepara a un altro colpo in entrata

Kolo Muanì sta per debuttare con la maglia della Juventus a Napoli nel big match del prossimo turno di campionato. I bianconeri dovranno difendere l’imbattibilità sul campo della capolista. L’addio improvviso di Kvara non ha indebolito la squadra guidata da Antonio Conte che continua a macinare punti e a tenere a distanza l’Inter.

Ancora difficoltà in attacco per la Vecchia Signora che ha raccolto un altro pari a reti inviolate, stavolta in Champions League, e con l’ex punta del Psg potrebbe migliorare la propria media realizzativa.

Altra esclusione in vista per Dusan Vlahovic che rischia la quarta panchina di fila, un vero e proprio caso per un centravanti che è in scadenza di contratto nel 2026 e che potrebbe non rinnovare.

Thiago Motta si augura che nella seconda parte della stagione il reparto offensivo possa risultare più incisivo, aumentando il numero di occasioni create nel corso della partita, con il dominio del possesso palla che è spesso fine a se stesso.

Muanì proverà a convincerlo, lo seguirà alla Juventus?

Kolo Muanì che è molto amico di Theo Hernandez, compagno di Nazionale nella Francia. Non è da escludere che possa cercare di convincerlo a vestire anche lui la maglia bianconera. Il terzino del Milan ha ritrovato il posto da titolare con l’arrivo di Sergio Conceicao in panchina ma ha sofferto molto lo scarso minutaggio avuto nel girone d’andata, tanto da mettere in discussione la sua permanenza con i rossoneri.

In Serie A dal 2019, è tra i migliori profili nel suo ruolo a livello europeo, in grado di unire copertura ai centrali a una fase di spinta sulla fascia, con reti di pregevole fattura e un apporto prezioso in termine di assist.

Perché il terzino può arrivare a Torino

La Juventus è tornata a schierarsi a quattro in difesa nel corso di questa stagione e potrebbe perdere Andrea Cambiaso, finito nel mirino del Manchester City, disposto ad offrire fino a 60 milioni per assicurarsi le prestazioni dell’esterno azzurro.

Cristiano Giuntoli potrebbe investire una parte della cifra guadagnata da questa cessione per convincere i rivali a privarsi di un pezzo pregiato della loro rosa, certi di poter contare sulla crescita di Jimenez al suo posto.