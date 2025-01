Pogba, rieccolo “in Champions League” | La nuova casa del francese

La squalifica sta finalmente giungendo al termine, il francese può rientrare: Paul Pogba è pronto a tornare in campo

L’incubo iniziato 16 mesi fa sta finalmente giungendo al termine. Paul Pogba, in seguito alla squalifica di un anno e mezzo per doping, è pronto a tornare finalmente in campo, con i suoi sostenitori che si chiedono quale possa essere la sua prossima meta.

Dall’ufficialità della sentenza si credeva restasse alla Juventus, ma non è stato possibile. I tifosi erano al settimo cielo quando ritorno a Torino dopo non aver rinnovato il contratto con il Manchester United ma non hanno mai avuto l’opportunità di rivederlo tra lo stop e gli infortuni.

Manca poco, esattamente poco meno di 2 mesi ed il 31enne potrà lasciarsi tutto alle spalle, ripartendo da zero. È stato difficile per lui passare dall’essere uno dei migliori centrocampisti in circolazione ad esser svincolato ma è seriamente intenzionato a reiniziare e ritornare ai suoi livelli.

Ha sempre postato sui propri profili social post in cui si allenava duramente ma non ha mai svelato nulla riguardo il suo futuro. Tranne l’altra sera, in diretta su Twitch con lo streamer francese AmineMaTue, in una lunga chiacchierata tra i due.

Voci sul trasferimento

Sono tante le voci ricorrenti riguardo un suo possibile trasferimento. Oltre che conoscere la squadra per cui firmerà a partire da Marzo, la più grande curiosità da svelare è la sua integrità fisica. Non proprio uno dei suoi punti forti, soprattutto negli ultimi anni.

Magari questo lungo periodo lontano dal terreno di gioco avrà fatto sì che potesse recuperare totalmente ma gli opinionisti nutrono ancora forti dubbi. Per averne la certezza bisogna vederlo all’opera, con tanti campionati che sembrano pronti ad accoglierlo.

Futuro svelato

Tra le opzioni più in voga ci sono la Major League Soccer, la Saudi Pro League, la Prem’er Liga russa e la Ligue 1. Ascoltando quanto detto nell’intervista, parte di queste le ha già rifiutate, spiegando le sue ambizioni al noto streamer.

Le sue parole: “Ci sono proposte, alcune interessanti e altre meno – ha detto Pogba nell’intervista -. Russia? Ci sono state offerte, ma non è il mio obiettivo. Ne abbiamo altri”. Ha poi continuato: “Una squadra che gioca la Champions? Perché no. Se arriva, ovviamente, perché no. Puntiamo sempre ai migliori club, però non dipende solo da me ma da molte altre cose. Si vedrà.”. Dichiarazioni velate ma che fanno ben intendere quale siano le intenzioni dell’ex campione del Mondo. Ha una voglia matta di tornare a calcare il terreno di gioco, dimostrare le sue straordinarie qualità e ritornare quanto prima al top con il Club e la Nazionale.