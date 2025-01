Torna Andrea Agnelli: “Il 51% della Juventus per rientrare” | I tifosi sognano

Andrea Agnelli starebbe pianificando il ritorno al timone della Juventus, con l’ausilio di investitori stranieri, per arrivare poi a controllare in autonomia il club

A Napoli è arrivata la prima sconfitta in campionato per la Juventus che continua ad avere il quarto posto a portata di mano, dato il concomitante k.o. della Lazio all’Olimpico per mano della Fiorentina. Lo Scudetto è un obiettivo accantonato con un girone d’anticipo, un segnale del rendimento insufficiente della gestione targata Thiago Motta che sta proseguendo con diverse difficoltà.

Se la linea difensiva rappresenta la nota più lieta, i bianconeri mostrando ancora enormi lacune nella costruzione del gioco e nell’incisività realizzativa, con pochi giocatori in grado di arrivare al tiro e poca fantasia a ridosso dell’area di rigore.

Cristiano Giuntoli ha rivoluzionato l’organico con un numero cospicuo di innesti ma il loro ambientamento alla Continassa è stato complicato. Alcuni di loro, come Koopmeiners e Douglas Luiz, sono lontani parenti dei giocatori di qualità che si erano messi in luce tra le fila dell’Atalanta e dell’Aston Villa.

Con la prima parte di stagione già in cantiere, il tempo dei bilanci è già arrivato e alcuni infortuni di grave entità non sono un’attenuante sufficiente per giustificare l’operato del mister.

Una Juventus che sta deludendo i tifosi, serve almeno la qualificazione in Champions per salvare la stagione

Juventus che dovrà centrare il quarto posto per salvare un’annata che sta proseguendo con un rendimento al di sotto delle aspettative.

Confermarsi in Champions League è fondamentale per poter continuare ad allestire una rosa all’altezza del blasone della società, chiamato a giugno a partecipare alla prima edizione del Mondiale per club.

Il ritorno di Andrea Agnelli alla Juventus, le indiscrezioni

Nel frattempo tornano le voci di un clamoroso nuovo cambio al timone della società, che poi sarebbe un ritorno incredibile di Andrea Agnelli. Il presidente si era dimesso a novembre 2022, insieme a tutto il Cda, in seguito al caso plusvalenze che ha portato all’esclusione dalle competizioni europee per la stagione precedente.

Secondo il giornalista di Radio Bianconera Mirko Nicolino, l’ex presidente della Juve starebbe pianificando il ritorno e si sta muovendo in questa direzione: “Mi dicono Andrea Agnelli sia molto attivo, sta mettendo insieme capitali, incontrando investitori stranieri, conversando approfonditamente con manager nostrani. Il suo obiettivo è quello di prendere il controllo della Juventus in maniera autonoma dal cugino Elkann. Non si tratta, ovviamente, di un’operazione a breve scadenza”.