“Biscotto” in Champions League all’ultima giornata| Vogliono fare fuori i campioni d’Europa

Champions League, clamoroso “biscottone”: vogliono eliminare i campioni d’Europa, il rischio c’è ed è altissimo

Il nuovo format della Champions League sta piacendo. Almeno questo è quello che ribadiscono gli utenti sui social network. Dopo una prima fase in cui le regole erano poco chiare, adesso il “peggio” sembra essere passato.

Le prime otto squadre staccheranno direttamente il pass per gli ottavi di finale. Fino a questo momento sono due le squadre che sono sicure di aver passato il turno: il Liverpool (fino ad ora 7 vittorie su altrettante partite) ed il Barcellona.

Dal nono al 24mo posto le squadre si affronteranno per i playoff (16 sono già sicure): chi vince andrà avanti nella massima competizione europea. Chi perde, invece, verrà eliminato dal torneo e senza possibilità di essere “retrocessi” in Europa League.

Nel frattempo, però, spicca una clamorosa vicenda che potrebbe provocare un vero e proprio terremoto nella Champions. Il “biscottone”, se dovesse seriamente verificarsi, potrebbe danneggiare la squadra campione d’Europa: il rischio eliminazione è altissimo.

Champions League, rischio “biscottone” concreto: vogliono farli fuori

Restano solamente sei posti per gli spareggi. Questi ultimi verranno assegnati negli ultimi 90 minuti. Si tratta di: PSV, Bruges, Benfica, PSG, Sporting, Stoccarda, Manchester City, Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk. La squadra che, invece, rischia seriamente di essere eliminata è nientedimeno che il Manchester City. Una prima parte di stagione a dir poco da incubo per i ragazzi di Pep Guardiola. La conferma è arrivata nel match dei “Parco dei Principi” dove i ‘Citizens’, dopo il vantaggio di due reti, si sono fatti rimontare dal PSG.

I campioni di Francia hanno vinto per ben 4-2. Per accedere agli spareggi basterà battere il non irresistibile Bruges. La sfida tra lo Stoccarda ed il PSG consentirà al team inglese di scavalcare una delle due rivali, entrambe a 10 punti ma con differenza reti rispettivamente di -1 e +2. Nel caso in cui PSG e Stoccarda dovessero pareggiare, con tanto di “biscottone”, il successo del City porterebbe la qualificazione ad entrambe visto che i belgi hanno una differenza reti peggiore già oggi (-2).

Champions League, il rischio di essere eliminati è altissimo: cosa potrebbe succedere

L’unico ostacolo, in questo caso, potrebbe scaturire da una quasi impossibile larga vittoria della Dinamo Zagabria di almeno 7 reti contro il Milan. Oppure un risultato diverso dal pari nel match di Stoccarda.

In merito a ciò bisogna fare molta attenzione alle partite di Manchester e Zagabria. Soprattutto ai risultati delle altre due formazioni che si trovano a quota 10 punti come Benfica e Sporting Lisbona. Oltre, ovviamente, ad una vittoria dello Shakhtar in quel di Dortmund.