Era pronto per abbracciare Mourinho: il difensore ci ripensa all’ultimo | Salta tutto

Il trasferimento da Mourinho sembrava ad un passo, ma la trattativa è saltata: il difensore non si muove dal club

José Mourinho era pronto ad accoglierlo nella sua rosa. Il Fenerbahce sembrava essere la sua prossima squadra. A meno di clamorosi colpi di scena tutto questo non avverrà.

Il viaggio in Turchia è stato cancellato. Nel paese potrà sì andarci, probabilmente per vacanze o viaggio di piacere, ma sicuramente non per impegni lavorativi.

Il difensore non si muoverà dal suo attuale club. Il trasferimento è saltato in maniera definitiva. A convincerlo a restare proprio il dirigente che, dopo una lunga chiacchierata, gli ha fatto capire quanto sia importante per il club.

Allo stesso tempo, però, i vertici alti della società si aspettano molto da lui in campo. Soprattutto il suo allenatore che si aspetta il massimo impegno non solo da lui, ma da tutta la squadra in vista delle imminenti partite.

Trasferimento annullato, non va più da Mourinho: rimane nel club

Una prestazione più che convincente, quella effettuata in Champions League contro il Girona, hanno convinto il Milan a non privarsi assolutamente di Strahinja Pavlovic. L’impatto del difensore serbo, con i rossoneri ed il campionato italiano, non è stata assolutamente delle migliori. Con Fonseca il feeling non è mai scoppiato più di tanto. Il centrale spera che con Conceicao le cose possano andare in maniera diversa.

Il classe 2001, in questo mese di gennaio, era entrato nel mirino del Fenerbahce. Squadra gialloblù che aveva prima messo nel mirino Mario Hermoso, fino a quando non ha virato proprio sull’ex Salisburgo. Contro gli spagnoli il roccioso difensore ha dimostrato di essere all’altezza della situazione nel reparto difensivo. Una partita senza troppe sbavature e, soprattutto, condita da ottimi interventi che hanno fatto ricredere parecchio i tifosi rossoneri.

Niente da fare per lo “Special One”, il roccioso difensore non arriverà in Turchia

A convincere il calciatore a non fare le valigie, a quanto pare, sembra essere stato proprio Zlatan Ibrahimovic. Il club turco aveva avanzato una proposta interessante dal valore di 20 milioni di euro. Il tutto tra prestito ed obbligo di riscatto. Il difensore, però, ha fatto saltare tutti poiché vuole continuare a giocarsi le sue carte con il Milan.

Una scelta chiara e precisa, proprio come confermato dal quotidiano “La Repubblica“. Il Milan, d’altronde, crede molto nel calciatore che ha un contratto sino al 30 giugno 2028. Ora l’obiettivo principale dei rossoneri è relativamente concentrato sulle entrate: il primo nome sulla lista è quello di Santiago Gimenez, in forza al Feyenoord ed autore di una doppietta rifilata al Bayern Monaco in Champions.