Il nerazzurro vola a Torino: affare chiuso con i rivali | Marotta se lo è fatto scappare

Il giocatore dell’Inter è in procinto di trasferirsi a Torino e firmare per i rivali, Marotta non ha potuto trattenerlo, ecco le ultime sulla trattativa

Mentre l’Inter cerca di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, senza passare dalla lotteria dei playoff, il mercato dei campioni d’Italia in carica appare poco movimentato. Il direttore sportivo Beppe Marotta ha fatto sapere che il club non ha bisogno di rinforzi, certo di poter competere su tutti i fronti con gli uomini al momento a disposizione di mister Inzaghi.

Il tecnico dei nerazzurri ha potuto constatare il recente recupero di Lautaro Martinez, a segno nelle ultime gare e pronto a una seconda parte di stagione ad alto livello, e può contare su un Dumfries in grande spolvero che si candida al ruolo di attaccante aggiunto.

Il prossimo anno prenderà via il progetto dell’Under 23, con la cantera nerazzurra che potrà mettersi in mostra in Lega Pro. Nelle ultime stagioni sono pochi i talenti cresciuti nel settore giovanili del club di Viale della Liberazione che hanno poi trovato spazio in prima squadra.

Molti di loro sono tuttora in prestito, dove hanno occasione di avere un minutaggio adeguato e accelerare il loro processo di crescita, come sta capitando con i due bomber Esposito.

L’Inter è costretto a lasciarlo partire, pronto per trasferirsi a Torino

Non è più di proprietà dell’Inter Cesare Casadei, al momento al Chelsea ma in procinto di tornare in Italia. A contendersi il centrocampista sono la Lazio e il Torino, con i granata in leggero vantaggio.

Urbano Cairo sarebbe disposto ad alzare l’offerta iniziale di 10 milioni di euro fatta recapitare a Londra e l’accordo sarebbe vicino, stando a quanto riporta Sky Sport.

La breve ma già densa carriera del classe 2003 azzurro

Casadei ha compiuto 22 anni dieci giorni fa, è cresciuto nell’Inter e nell’estate 2022 i nerazzurri l’hanno venduto al Chelsea per 15 milioni di euro. In Inghilterra si è alternato tra prima e seconda squadra ed è stato girato in prestito al Reading e al Leicester.

A Torino potrebbe diventare protagonista in mezzo al campo di Paolo Vanoli, candidandosi anche per un posto in Nazionale maggiore dopo la trafila nelle categorie inferiori fino all’Under 21.