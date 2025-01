E’ il nuovo Toni Kroos, può arrivare subito in serie A | Costa “solo” 40 milioni

È stato designato come l’erede di Toni Kroos: le top europee pronte a far follie per acquistarlo, in fila c’è anche la Serie A

Quando si ritira un calciatore di un certo calibro, il mondo del calcio spera sempre che nasca un suo erede. Ancor di più se si tratta di uno dei più forti della storia di questo sport nel suo ruolo, che ha vinto tutti i trofei possibili con Club e Nazionale nella sua carriera.

Tra gli atleti che hanno recentemente appeso gli scarpini al chiodo c’è Toni Kroos. Il centrocampista tedesco che ha militato in Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Real Madrid, ha deciso al termine della scorsa stagione di annunciare definitivamente il suo ritiro per dedicarsi ad una nuova vita.

La sua priorità è la Fondazione Kroos. L’istituzione si suddivide tra il sostenere economicamente e moralmente le famiglie con bambini malati terminali e l’accademia di calcio, dove istruisce e fa migliorare i ragazzini che si approcciano a questa disciplina.

La sua ruotine è decisamente cambiata. Come detto da lui stesso, mentre prima doveva allenarsi e giocare, adesso dovrà pensare molto di più. Una nuova esperienza anche per la sua famiglia, che dovrà abituarsi a vederlo indossare altre vesti.

Trovato l’erede

In Germania sembra sia stato trovato il suo definitivo successore. Parliamo di un classe 2001 che attualmente milita nello Stoccarda, e che ricorda l’ex Campione del Mondo per movenze e qualità. Un paragone difficile da reggere ma non tanto azzardato avendo solamente 23 anni e tutta la carriera davanti.

Le sue prestazioni hanno colto l’attenzione delle migliori squadre d’Europa. È sul loro taccuino già da un pò ma per strapparlo dalla Bundesliga la richiesta è di circa sui 40 milioni di euro; una cifra che sembra abbordabile per le tasche di molte società.

Tra Inghilterra ed Italia

TeamTalk ci riporta un interesse concreto per il Angelo Stiller da parte del Liverpool. La squadra di Arne Slot, in lotta per vincere tutte le competizioni in questa stagione, sta già programmando il futuro. Ha ora nel mirino il centrocampista, che potrebbe essere il primo grande investimento da Campioni d’Inghilterra se nulla va storto.

Occhio però anche alla concorrenza, soprattutto dalla Serie A. Ne sono veramente pochi i calciatori così abili nel ruolo di mediano, motivo per cui le società italiane non lo lasceranno scappare facilmente. Su di lui c’è il Milan di Sérgio Conceição, alla ricerca di un profilo da affiancare a Fofana e Reijnders ma occhio anche all’Inter di Simone Inzaghi che punta a svecchiare la rosa, attenzionandolo nel caso in cui parta in estate Hakan Calhanoglu.