Il nerazzurro cambia maglia: scelto per il post Kvara | Marotta beffato all’improvviso

Soffiato all’Inter di Inzaghi, cambio di maglia improvviso: arriverà al Napoli di Conte come il nuovo Kvaratskhelia

È oramai ufficiale. Come detto da Fabrizio Romano sui propri profili social e da tutte le pagine giornalistiche, Khvicha Kvaratskhelia lascerà il Napoli di Antonio Conte per trasferirsi al Paris Saint-Germain di Luis Enrique in questa sessione di calciomercato invernale.

Il georgiano, arrivato 2 anni e mezzo fa ai piedi del Vesuvio come uno sconosciuto qualunque, ha in un attimo conquistato Napoli. Già al gol all’esordio si era capito che tra le parti fosse nato un feeling particolare, confermato dalla vittoria dello Scudetto al termine della stagione.

Un’impresa della squadra partenopea, allora guidata da Luciano Spalletti ma trascinata dal suo numero 77. Il classe 2001 ha fin da subito dimostrato le sue qualità, facendo sognare ad occhi aperti una piazza intera dopo più di 30 anni.

Adesso è tutto finito, i documenti sono stati già firmati, nella tristezza più totale dei tifosi azzurri. Il club incasserà 70 milioni di euro + 5 di bonus mentre il calciatore guadagnerà 10 milioni di euro netti, a dispetto degli 1.8 percepiti in Serie A.

Addio commovente

Prima di dire definitivamente addio alla città che, come da lui riportato, lo ha fatto crescere e l’ha reso uomo, ci ha tenuto nel salutare e ringraziare chiunque abbia fatto parte di questo percorso. Il tutto tramite un video postato su Instagram, che ha fatto commuovere i tifosi del Napoli.

Un saluto toccante, di un altro grande campione che lascia il nostro campionato: “Ciao napoletani, è difficile e doloroso, ma è arrivato il momento di dirci addio. Qui ho trascorso un periodo straordinario, insieme abbiamo tanti ricordi e vissuto emozioni incredibili. Napoli è stata casa mia e grazie a ognuno di voi mi sono sentito davvero bene. Ripercorro con la mente il cammino fatto insieme ed è molto emozionate: il primo gol, le sensazioni che non dimenticherò mai, i miei primi passi al Maradona, le vostre emozioni folli, i cori e l’energia, che erano sempre speciali, in casa e in trasferta”.

Strappo alla concorrenza

Avendo perso il suo pezzo da novanta, nonostante ci sia David Neres in straordinaria forma, Antonio Conte esige che venga acquistato il suo sostituto. Tra le ipotesi sondate dalla dirigenza, spunta il nome di un calciatore svizzero che milita proprio in Serie A, seguito anche dall’Inter di Simone Inzaghi e la Lazio di Marco Baroni.

Si tratta di Dan Ndoye, attualmente in forza al Bologna di Vincenzo Italiano. Il classe 2000 è una pedina fondamentale dello scacchiere rossoblù, tanto da essere valutato circa 30 milioni di euro. Una cifra cospicua ma dettata dal fatto che la società emiliana non vorrebbe privarsi di lui. Si attendono nuovi risvolti ma ad oggi il Napoli è decisamente in vantaggio rispetto alle concorrenti.