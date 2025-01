Theo Hernandez, no grazie | Arriva il sostituto subito a gennaio: superate Juve e Inter

Altro che Theo Hernandez, il sostituto arriva subito e dalla Serie A: niente da fare per Juventus ed Inter

Il Milan, al termine di questa stagione, deve fare il punto della situazione sui propri calciatori. Oltre a considerare la posizione di Sergio Conceicao (anche se il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2026), si valuterà quella di altri elementi della rosa.

Tra questi spicca il nome di Theo Hernandez. Il nazionale francese continua ad avere mercato. Chiusa la possibilità di un suo ritorno al Real Madrid (i ‘Blancos’ avrebbero optato per altri profili) si intensificano sempre di più le voci di una sua cessione.

Un addio all’estero dove potrebbe accasarsi tra le fila del Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, rischiano di perdere uno dei punti di riferimento della squadra come Alphonso Davies. Il canadese, infatti, sembra essere orientato proprio verso Madrid nel team di Ancelotti.

Nessun allarme per i rossoneri che, allo stesso tempo, avrebbero individuato anche il nome del suo sostituto. Non dovrebbe avere problemi nell’ambientarsi nel campionato italiano visto che, appunto, milita in Serie A.

Addio Theo Hernandez, soffiata la concorrenza di Juve ed Inter: arriva lui

Tra le note positive di questa prima parte di stagione del campionato di Serie A spicca, senza ombra di dubbio, il nome di Nuno Tavares. Il classe 2000, nazionale portoghese, sta facendo faville nella Lazio. Soprattutto in termini di assist dove ne ha effettuati ben 8 in 16 apparizioni. Una vera e propria risorsa importante per mister Baroni che non ne può assolutamente fare a meno.

Le richieste di mercato per il calciatore, così come per altri elementi della rosa biancoceleste (come Rovella,Dele-Bashiru e Castellanos), non tardano ad arrivare. La conferma arriva direttamente dal direttore sportivo dei biancocelesti, Marcello Fabiani, poco prima del match di campionato vinto dalla Lazio in trasferta contro l’Hellas Verona. Sul 24enne c’è il Milan che sembra essere in vantaggio rispetto a Juventus ed Inter.

Tutti pazzi per il terzino, il Milan si muove in anticipo: le ultime

Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Messaggero” sembra che sul calciatore ci sia un serio apprezzamento delle tre squadre più importanti della Serie A come Juventus, Milan ed Inter.

Per avviare una trattativa, però, bisogna bussare alla porta non della Lazio, ma dell’Arsenal. Proprio i “Gunners” sono coloro che detengono il cartellino del calciatore che ha una valutazione di oltre 25 milioni di euro. Cifra che può aumentare al termine della stagione.