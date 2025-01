Finalmente Ancelotti: c’è la data dell’addio | Torna in Italia per l’ultima stagione

Finalmente Carlo Ancelotti, ritorna in Serie A, spunta la data dell’addio al Real Madrid: sarà la sua ultima stagione

Questa potrebbe essere seriamente l’ultima stagione di Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid. La sua seconda esperienza, con i ‘Blancos’, potrebbe giungere al termine.

Guai, però, a pensare che lo faccia senza prima conquistare altri trofei. In questa stagione ha già messo in bacheca la Supercoppa Italiana e la Coppa Intercontinentale, i tifosi vogliono vincere nuovamente la Liga e magari la Champions League.

Poi sarà il tempo di pensare al suo futuro. Un futuro che, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, potrebbe vederlo nuovamente nella nostra Serie A. Un suo ritorno, infatti, non è assolutamente da scartare.

Anche perché la conferma è arrivata nel corso della trasmissione radiofonica “Radioestadio Noche” su “Onda Cero” in cui i radiocronisti si sono soffermati proprio sulla prossima avventura del tecnico nativo di Reggiolo.

Ancelotti, il ritorno in Italia è sempre più vicino: gli ultimi aggiornamenti

In Spagna ne sono sicuri: Carlo Ancelotti è in procinto di ritornare in Italia. Il classe ’59 sta seriamente pensando di chiudere la sua seconda esperienza in Spagna alla fine della stagione. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2026, non verrà rispettato. Una avventura che terminerà a prescindere se conquisterà o meno altri trofei. Anche perché Florentino Perez avrebbe individuato anche il suo possibile sostituto in panchina.

Per Ancelotti, inoltre, si fanno sempre più insistenti le voci che lo vogliono su una grande panchina. Proprio quella della Roma che saluterà sì mister Ranieri, ma solamente come allenatore visto che assumerà il ruolo di dirigente nel club giallorosso. Per lui si tratterebbe di un ritorno nella Capitale visto che è stato, per ben 8 stagioni, il punto di riferimento del centrocampo della squadra. Proprio con i giallorossi ha vinto il suo primo scudetto da calciatore (stagione 1982-1983).

Ancelotti, il ritorno è servito: il Real ha già in mente il sostituto

Se fino a pochi mesi fa alcune voci lo volevano come nuovo commissario tecnico della nazionale brasiliana, adesso aumentano i rumors che lo vogliono sempre più vicino come prossimo allenatore della Roma. In più di una occasione, nel corso di recenti interviste, il tecnico non ha mai escluso questo tipo di possibilità visto che con il club ha un rapporto di stima e di affetto.

Nessun anno sabbatico quindi per Ancelotti che potrebbe affrontare una nuova ed importante sfida. Al suo posto il Real Madrid sembra aver messo nel mirino il giovane emergente Xabi Alonso. Lo spagnolo, alla guida del Bayer Leverkusen, potrebbe seriamente ritornare nella capitale spagnola. Questa volta, però, come allenatore della prima squadra dopo i risultati eccellenti che sta ottenendo in Germania.