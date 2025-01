Mourinho lo strappa al Napoli: cambio maglia direttamente in Turchia | Follia di mercato

Alla fine a spuntarla è il tecnico portoghese. Mourinho lo strappa al Napoli e ora il giocatore è atteso nel campionato turco

La sessione invernale di calciomercato si conferma sempre più movimentata, con intrecci sorprendenti che riguardano grandi club italiani e internazionali.

Ogni giorno possono infatti esserci ribaltoni e colpi di scena in grado di cambiare gli equilibri delle squadre in corsa per i loro obiettivi stagionali. Ma questa volta l’attenzione si sposta su una big italiana.

Si tratta del Napoli. Il club sembrava poter essere pronto a mettere a segno un importante rinforzo per la difesa. Tuttavia, lo scenario è cambiato in maniera repentina, in quanto Mourinho, tecnico del Fenerbahce, vorrebbe sferrare un colo decisivo strappando un obiettivo degli azzurri e portando il giocatore direttamente in Turchia. Ma vediamo di chi si tratta.

A disposizione 15 milioni per Mourinho

Tra i nomi più caldi di questo mercato estivo c’è senza dubbio quello di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, tra i ranghi del Paris Saint-Germain, non sta vivendo un’avventura positiva a Parigi e ora si ritrova relegato ai margini del progetto tecnico. Sono solo 5 le presenze del difensore ex Inter in Ligue 1, oltre a zero apparizioni in Champions League.

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo di carattere e di sicurezza per il reparto difensivo e proprio per questo aveva messo gli occhi su Skriniar. Tuttavia, potrebbe esserci un ostacolo di nome José Mourinho che complica le cose. L’allenatore del Fenerbahce avrebbe infatti a disposizione circa 15 milioni di euro per portare in Turchia il difensore slovacco e rafforzare in maniera interessante la sua difesa.

Concorrenza battuta

Per il Napoli si tratta di una battuta d’arresto non da poco. Skriniar era fortemente voluto da Antonio Conte e il suo mancato arrivo sarebbe una grande delusione. Il club turco sembra infatti poter vincere la battaglia economica con il club partenopeo e aggiudicarsi il difensore.

Ad ogni modo, non è esclusa una risposta inaspettata da parte del Napoli. Il club di Antonio Conte incasserà presto ben 70 milioni di euro più bonus per la cessione di Kvicha Kvaratskhelia dal PSG. Non è affatto escluso che nella trattativa possa rientrare anche Skriniar.