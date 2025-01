Messi lo chiama in MLS: riecco la coppia campione del Mondo | Contratto sul tavolo

Il campione del mondo argentino vedrebbe un suo arrivo in MLS con grande entusiasmo. Ecco chi potrebbe presto affiancare uno dei giocatori più forti di sempre.

La carriera di Lionel Messi è stata costellata da successi, vittorie e riconoscimenti, sia individuali che di squadra.

Un campione totale che negli anni è riuscito a vincere tutto con la maglia del Barcellona, del Paris Saint Germain e della Nazionale argentina. Ma che ha ancora voglia di divertirsi, giocare e, soprattutto, vincere.

Ma ora il campione del mondo in carica potrebbe condividere la sua esperienza negli States con un altro giocatore che ha certamente lasciato il segno in questo sport. Messi vedrebbe il suo arrivo in MLS con grande entusiasmo. Ecco perché potrebbe arrivare e quale contratto gli hanno offerto.

Un nuovo arrivo in MLS

Si parla spesso di campionato arabo come competizione in grado di attirare eroi del calcio moderno e grandi icone di questo sport. Ma anche negli Stati Uniti non scherzano e il fatto che in Major League Soccer possano vantare il nome di Lionel Messi ne è una rapida dimostrazione.

Ma ora il roster delle stelle che militano negli States sembra essere destinato a diventare ancora più prestigioso con l’arrivo di un’altra stella del calcio moderno. Stiamo parlando ovviamente di Neymar Jr. Il campione brasiliano sembra essere diventato l’obiettivo principale del Chicago Fire. A riportarlo è il quotidiano L’Equipe, secondo cui ci sarebbe già un’offerta con al seguito un progetto particolarmente allettante.

La stella nel campionato di Messi

Inizialmente proprio l’Inter Miami sembrava poter essere in pole position per aggiudicarsi le prestazioni del talento brasiliano. Una sorta di tentativo di ricreare negli Stati Uniti il tridente d’attacco Messi, Neymar, Suarez. Tuttavia, la società di Beckham non sembra poter avere le possibilità di compiere un investimento tanto elevato.

Ecco quindi che il Chicago Fire avrebbe deciso di provarci seriamente. L’Al-Hilal, dal canto suo, sembra aver rinunciato all’idea di avere Neymar in campo in maniera costante, visti i suoi continui infortuni, e potrebbe quindi mollare la presa. I dirigenti del Chicago Fire hanno incontrato questa settimana il padre di Neymar, facendo una proposta di un contratto simile a quello percepito da Messsi. Ma la trattativa andrà avanti ancora un po’ per provare a trovare una quadra tra le parti.