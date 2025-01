“Partite truccate”: blitz della polizia | Calciatore arrestato in allenamento

Notizia clamorosa da uno dei top 5 campionati europei: il calciatore è stato scoperto, scommetteva sulle partite

Da uno dei top 5 campionati europei è arrivata una notizia che ha sconvolto nuovamente il mondo del calcio: è stato scoperto che un calciatore truccasse le partite. Un comportamento indegno, frutto di non aver imparato da quanto successo recentemente in Italia.

Risale ad un anno e poco più la vicenda del calcioscommesse che si era abbattuta in Serie A. Nonostante abbia fatta il giro del mondo e abbia coinvolto numerosi profili di assoluto livello, non è stata evidentemente da insegnamento per quest’atleta.

Vedere un giocatore commettere un atto del genere è un vero e proprio fallimento per il calcio e per il paese stesso. Già di base non ha assolutamente bisogno di guadagni extra date le sue possibilità, ancor di più se generati con questi metodi.

Per tal motivo, come spiegato dalla Dott.ssa Chiara Pracucci, psicologa e psicoterapeuta esperta in gioco d’azzardo patologico, non si tratta altro che di un pensiero evasivo. Una forma di prevenzione utilizzata dai giovani atleti che hanno “bruciato le tappe”, per non essere oppressi dalla pressione e crearsi un ambiente alternativo in cui possano essere totalmente padroni.

Calcio spagnolo sotto shock

La persona coinvolta milita nel La Liga, precisamente nel Siviglia. Secondo le indagini di questo Martedì, operate dal Centro Nazionale di Polizia per l’integrità dello Sport, il 22enne sarebbe stato scoperto nel farsi ammonire appositamente per far vincere scommesse ad amici e familiari.

Sono svariate le partite sotto inchiesta dei rojiblancos, dato che sono 10 i cartellini ricevuto dallo spagnolo, 7 dei quali nelle ultime 9 gare. E sono molte le giocate a suo carico rivelate che pronosticavano i gialli, scatenando l’allarme alla Polizia, che l’ha successivamente arrestato.

Carriera in bilico

Parliamo di un titolarissimo del Siviglia, che dispone tutta la fiducia del suo allenatore, Garcia Pimenta, in grado di giocare sia terzino sinistro che difensore centrale. Si tratta di Kike Salas, che aveva anche rinnovato recentemente il suo contratto fino al 2029 ma che adesso rischia di terminare la sua carriera.

Accusato del reato di frode ed indagato insieme alla sua cerchia di fiducia, è stato catturato durante una sessione di allenamento. Dopo esser stato interrogato e dichiaratosi innocente, è stato rimesso in libertà ed ha continuato a svolgere regolarmente la sua vita da calciatore. Si attendono nuovi risvolti in merito all’accaduto, il club confida fermamente nella sua fiducia ma nulla è certo, se non la presenza dell’ennesimo scandalo nel nostro calcio.