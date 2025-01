Caos in campionato: il veterano di 32 anni non ce l’ha fatta | Morte improvvisa in hotel

Un intero Paese è rimasto attonito di fronte all’annuncio della morte di uno dei giocatori più talentuosi del campionato, ecco cosa è successo

L’attaccante è stato trovato senza vita nella sua camera d’albergo. Aveva da poco iniziato la preparazione con la sua nuova squadra, in vista dell’inizio del campionato. Non c’erano segnali che potessero fare ipotizzare un simile epilogo prematuro, anzi la sua mente era proiettata al futuro.

Pochi giorni fa aveva dichiarato in un’intervista: “Sono qui per dare tutto e offrire il mio contributo alla squadra perché possa raggiungere gli obiettivi prefissati. Siamo qui per lottare e conquistare le vittorie. Quando inizierà il campionato vedremo cosa saremo veramente in grado di fare“.

Parole che lasciavano presagire una concentrazione totale sul campo e su una nuova avventura che stava per incominciare, per un centravanti che ha vestito diverse maglie e che, a 32 anni, aveva ancora la volontà di dimostrare il proprio talento.

A dare la comunicazione della notizia è stato il suo nuovo club, con cui non ha avuto nemmeno la possibilità di debuttare. Il procuratore ha ritenuto come più plausibile la pista del suicidio.

La ricostruzione di quanto è successo, non sappiamo con certezza la causa del decesso

Ad essere stato trovato morto sul letto della stanza dove soggiornava è Mathias Acuña ad Ambato, in Ecuador. Il calciatore uruguaiano del Mushuc Runa era giunto nel Paese da pochi giorni.

Cosa possa essere accaduto è oggetto d’indagine da parte degli inquirenti. Poco prima del Natale del 2024, è stato accusato dalla sua ex fidanzata Lu Rodríguez di aver commesso atti di violenza fisica e psicologica nei suoi confronti e da allora è stato obbligato a indossare una braccialetto elettronico.

Una fine tragica per un centravanti che aveva ancora molto da dare al mondo del calcio

Questa recente vicenda privata potrebbe aver influito sulla decisione di compiere questo gesto estremo. Un’accusa che aveva rovinato la sua immagine pubblica e che avrebbe peggiorato il suo stato d’animo. In passato ha giocato anche in Grecia, con il Larisa e il Lamia.

Una vita stroncata ancora nel bel mezzo della propria carriera calcistica. I nuovi compagni di squadra sono rimasti scioccati dalla notizia e ancora non si capacitano di quanto è avvenuto. Una notizia tragica che getta nello sconforto un intero Paese e il campionato partirà con il lutto al braccio per la scomparsa di un proprio tesserato.