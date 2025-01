Dramma Australian Open: “Sono svenuto” | Malore prima della partita

Le sue condizioni fisiche preoccupano il suo team: il tennista è svenuto prima della partita agli Australian Open

Il nuovo anno è da poco iniziato ma la tensione è già altissima: ci sono gli Australian Open. Iniziata il 6 Gennaio, la competizione di Melbourne ci sta regalando match straordinari, rendendo complicato pronosticare chi sarà il vincitore.

Attualmente il campione in carica è Jannik Sinner. D’altronde non poteva che essere lui, il numero 1 al mondo nella classifica mondiale ATP, che ha avuto un 2024 così straordinario tanto da godere della straordinaria statistica di aver vinto il 94% delle gare disputate.

Attualmente si stanno giocando le partite di qualificazione ai quarti di finale della competizione, che si concluderanno il 23. L’altoatesino e Sonego sono già passati al turno successivo, in attesa che si completino gli altri match per scoprire i loro avversari.

La finale singolare maschile avrà luogo il 26 alla Rod Laver Arena da 15000 spettatori, come di consueto dal 1988. Chissà chi arriverà fino in fondo date le difficili condizioni climatiche in Australia, tutt’altro che favorevoli per i tennisti.

Condizioni estenuanti

Passare dal freddo gelido invernale al caldo torrido dell’emisfero australe non è per nulla semplice. Si registrano temperature medie di 32°C e picchi di circa 40°C, un altro enorme avversario da affrontare per i giocatori di tennis.

A peggiorare la situazione è il forte calore emanato dalla superficie del terreno. Una condizione che si sta cercando di migliorare sempre più negli anni ma alla quale devono spesso arrendersi anche gli atleti più allenati.

Risultato inaspettato

Molti sono rimasti sorpresi dalla vittoria d Learner Tien ai danni di Corentin Moutet. L’americano era stato dichiarato sfavorito dopo la pesante sconfitta subita contro Daniill ma è riuscito ad avere la meglio. Nessuno però era a conoscenza di quanto fosse successo al francese nel pre partita, che ha decisamente influenzato il suo rendimento durante i set.

Ha rivelato il tutto in una conferenza stampa rilasciata al L’Equipe: “Sono svenuto sotto la doccia. Non so cosa sia successo, mi sono svegliato sul pavimento nel buio più totale.È strano, perché mi ero sentito bene tutto il giorno e avevo recuperato bene dalla partita precedente. Ho fatto tutto quello che potevo”. Ha poi continuato complimentandosi con l’avversario: “Ho provato a fare esercizi di equilibrio per migliorare il mio orientamento visivo perché ero un po’ disorientato. Sono stato sorpreso anche di avere dei crampi nel terzo set perché stamattina mi sentivo fresco e senza dolori. Sono deluso di aver perso, ma ha meritato la vittoria. Mentalmente e fisicamente è impressionante. Enorme rispetto per lui”.