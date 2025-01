Doppio colpo blaugrana: il Milan si sveglia sul mercato | Coppia per la Champions League

Il Milan inizia prepotentemente il suo mercato con due colpi da novanta: doppio acquisto in casa Barcellona

Dopo aver vinto in rimonta contro il Como di Cesc Fàbregas, il Milan di Sérgio Conceição si prepara al big match contro la Juventus di Thiago Motta. Una partita fondamentale, sia per il morale che per la classifica, con l’obiettivo di terminare tra le prime 4.

Fino ad ora la squadra del mister portoghese è imbattuta ma non sarà per niente facile contro i bianconeri. Un avversario che fino ad ora non ha ottenuto i risultati sperati, nonostante ad oggi sia l’unica rosa a non aver mai perso in questo campionato.

Alla tensione della partita in sè e ciò che c’è in gioco, si aggiunge la componente infortuni. Entrambe le squadre hanno l’infermeria piena e non potranno schierare la loro miglior formazione; un malus per entrambi gli allenatori che però sono convinti che sarà una partita più che equilibrata.

Tanti indisponibili costringe inevitabilmente le due società a dover intervenire sul mercato. Mentre la Vecchia Signora è già partita, il Diavolo fatica ad ingranare, ma nelle ultime ore si vociferano nomi che potrebbero cambiare le sorti della stagione rossonera.

Tanta carne al fuoco

Anche se con un pò di ritardo, sembra che ci sia tanta carne al fuoco. In primis c’è Marcus Rashford, per il quale si attende una risposta tempestiva mentre in attesa c’è Kyle Walker, che ha già salutato tutti i suoi compagni del Manchester City ritenendosi pronto per una nuova esperienza.

Ai top player inglesi si aggiungono due calciatori, un centrocampista ed un attaccante, che entrambi hanno vestito la maglia del Barcellona. Sarebbe un doppio colpo in arrivo clamoroso, due profili così importanti che potrebbero portare al Milan la sua ottava Champions League.

Al lavoro

La dirigenza rossonera è a lavoro. Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani vogliono far gioire i tifosi del Milan con queste due trattative ed alzare definitivamente l’asticella. Due colpi da novanta, considerati tra i migliori al mondo nel loro ruolo, che renderebbero la squadra nettamente più competitiva.

Si tratta di Frenkie De Jong e Joao Felix. Entrambi non trovano molto spazio nelle rispettive squadre, motivo per cui il Diavolo ha fretta di chiudere. Estremamente duttili e dall’enorme potenziale migliorerebbero risolutamente l’11 titolare di Conceição, aumentando le possibilità di far bene in Europa e far sì che non sia più un sogno. Ci son volute un paio di settimane ma RedBird ha deciso di premere sull’acceleratore, risvegliando nei fan la speranza di vedere il proprio club nuovamente ai vertici del calcio.