“Rissa a fine gara” | La decisione del giudice sportivo, i giocatori del Milan lo hanno circondato

È stato circondato dai calciatori del Milan a fine gara: ipotesi sanzione in arrivo da parte del giudice sportivo

Per ciò che sta accadendo nelle ultime gare, tra tutte le competizioni, il Milan è sempre sotto i riflettori. È partito male in questa stagione ma l’arrivo di Sérgio Conceição sembra stia cambiando il destino del Diavolo, voglioso di recuperare il terreno perso in questa prima metà di campionato.

Dall’arrivo dell’ex Porto, i rossoneri sono ancora imbattuti. Due gare giocate in Supercoppa Italiana, vincendo contro Juventus ed Inter ed alzando il trofeo e due in Serie A, con un pareggio ottenuto contro il Cagliari ed i 3 punti contro il Como.

La squadra di Cesc Fabregas è stata complicata da battere, anzi, in molti tratti della partita meritava anche qualcosa in più. Ha affrontato un Milan che si può definire strano, perchè assente in campo per oltre un’ora minuti fino ad accendersi negli ultimi 30 minuti.

Un atteggiamento pigro fino al gol, com’è successo in tutte e tre gare sopracitate. Prima subiscono la rete dello svantaggio , poi salgono in cattedra i loro campioni, che in un attimo ribaltano le sorti della gara facendo festeggiare i propri tifosi.

Bicchiere mezzo pieno

In una serata dove la squadra è scomparsa per 2/3 di gara ed ha perso Morata, Pulisic e Thiaw per la prossima sfida di Serie A contro la Juventus, si deve guardare al bicchiere mezzo pieno. Sono fondamentali i 3 punti conquistati per la classifica, che gli permettono di avvicinarsi sempre di più alla zona Champions League.

In pochi minuti la Theao si è scatenata, con il francese che ha inizialmente segnato la rete del pareggio ed il portoghese che ha chiuso la gara. Tanti rischi dall’inizio alla fine ma l’obiettivo è stato raggiunto, con il Milan che forse ha trovato la formula per la svolta definitiva.

Rissa al termine

Terminata la partita, con un boato da parte dei tifosi milanisti e l’entusiasmo dei calciatori, lo Stadio Senigallia ha avuto un ultimo momento di tensione alle stelle. Uno scontro acceso che ha coinvolto entrambe le squadre e parte degli staff delle rispettive società, con gli arbitri a vigilare sull’accaduto.

⚔️ Things got a little bit tense at full-time 👀 pic.twitter.com/PEW0l4AdVy — SempreMilanTV (@SempreMilanTV) January 14, 2025

Come dimostrato nel video, c’è stato un battibecco verbale tra Gabrielloni, entrato al posto di Dossena per tentare un recupero in extremis. Una diatriba dettata dall’adrenalina del momento che si è fortunatamente placata grazie all’intervento dei compagni di squadra. Tutto è bene quel che finisce bene, con il Milan che pensa già ad affrontare la Juventus ed i padroni di casa impegnati con l’Udinese