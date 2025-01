L’offerta arriva dalla Liga: addio inevitabile | Ok di Conceicao alla cessione

Dalla Liga in arrivo un’offerta irrinunciabile, l’esterno d’attacco è pronto a lasciare il Milan con Conceicao che ha dato l’okay

Con la sofferta vittoria di Como riparte la rincorsa per il quarto posto in casa Milan. I rossoneri si augurano di poter avere presto a disposizione un talento come Rashford per poter puntare con maggiore convinzione all’obiettivo minimo stagionale, senza tralasciare il cammino europeo, dato il passaggio agli ottavi di finale di Champions League ancora da conquistare ma alla portata.

L’arrivo dell’esterno d’attacco inglese renderebbe, però, necessaria una cessione nella stessa zona del campo. Il nuovo allenatore Conceicao si è detto favorevole a tale operazione in entrata e anche alla partenza di un giocatore che sta facendo fatica a trovare continuità nelle sue prestazioni.

Da un anno e mezzo in Italia, le aspettative erano alte come ha testimoniato la volontà dei rossoneri di riscattarne il cartellino ma la consacrazione non è mai arrivata. Adesso potrebbe andarsene, con diversi club della Liga spagnola che lo avrebbero messo nel mirino.

Ha le qualità per poter sbaragliare le difese avversarie, sia con degli assist decisivi per le punte situate in area di rigore, sia accentrandosi e andando alla conclusione. Con i dribbling è in grado di ubriacare anche il centrale più arcigno.

Un altro nome più compatibile a livello di costi

Lui è Chukwueze, grande deluso della prima parte di stagione. Anche l’Arabia potrebbe essere una sua possibile destinazione futura. Al suo posto, oltre al sopracitato Rashford, il Milan starebbe pensando a Cyril Ngonge, seconda linea nel Napoli di Antonio Conte.

L’ex Hellas Verona si è fatto sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa e la conoscenza del campionato farebbe propendere una simile trattativa nella finestra invernale di queste settimane.

Un accordo economico che tarda ad arrivare

Il Napoli si è detto disposto a un prestito con diritto di riscatto ma valuta Ngonge quasi 20 milioni, mentre il Milan non vuole superare i 15. La punta è finita nel mirino anche del Bologna che deve trovare un sostituto di Cambiaghi, indisponibile nei prossimi mesi.

La partenza di Chukwueze potrebbe creare una serie di operazioni che potrebbero intensificarsi e chiudersi negli ultimi giorni di gennaio, i tifosi restano in attesa di ulteriori sviluppi, con la consapevolezza che la sua parentesi in rossonero sia agli sgoccioli.