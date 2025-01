Divorzio nello spogliatoio del Milan: caos totale | “Non lo convoco, ha tradito la moglie”

Il Milan continua ad essere coinvolto in un enorme polverone, la notizia è su tutti i giornali: il calciatore ha tradito la moglie

Dalla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/2022 con Stefano Pioli sulla panchina, si pensava che il Milan si fosse finalmente ripreso, ma non sembra esser così. Sono passati quasi 3 anni e la situazione è apparentemente peggiorata.

L’addio di Paolo Maldini e una continua incertezza dal punto di vista societario hanno fatto infuriare i tifosi rossoneri. Questa stagione è stata proprio la ciliegina sulla torta, segno di un rapporto tra loro e Redbird praticamente irrecuperabile.

Pretendevano una svolta in estate ma la mancanza di risultati ed alcuni comportamenti della dirigenza, non hanno fatto altro che alimentare la questione. Il morale si era risollevato grazie a Sérgio Conceição ma la magia sembra già esser svanita.

In una sola settimana dal suo arrivo è stato capace di battere le rivali di sempre del Diavolo, vincendo la Supercoppa Italiana: la Juventus di Thiago Motta e l’Inter di Simone Inzaghi. Un entusiasmo che però è durato una partita, dopo la brusca frenata contro il Cagliari di Davide Nicola in campionato.

Situazione difficile

Mentre in Champions League sono in lotta per qualificarsi agli ottavi di finale e in Coppa Italia sono ai quarti, in Serie A stanno decisamente rendendo sotto le aspettative. Ottavo posto in classifica e mancanza di continuità: fattori che rende complicato raggiungere la top 4.

Per questo motivo la dirigenza sta lavorando intensamente per rafforzare la squadra durante questa sessione di calciomercato invernale. Si vocifera l’arrivo di un top player, che però potrebbe portare nello spogliatoio seri problemi e danneggiare ancor di più l’ambiente.

Chiesta la cessione

Parliamo di Kyle Walker, che non sta vivendo il miglior periodo della sua carriera. Il terzino inglese, nonostante sia un regolare titolare e Capitano della squadra del Manchester City, ha chiesto la cessione dopo 8 anni di servizio ed un palmarès invidiabile. Dietro questa scelta ci sarebbe una motivazione affettiva. Il classe 1990 sarebbe entrato in crisi con la moglie Annie, con la quale ha una relazione da 10 anni ed ha dato alla luce 4 figli. Tutto ciò dopo che la sua partner ha scoperto la sua doppia vita con Lauryn Goodman, donna con cui ha avuto altri 2 figli.

Una situazione di cui si è già pentito, come riportato in una recente intervista al The Sun: “Quello che ho fatto è orribile, mi assumo la piena responsabilità. Ho fatto scelte idiote e preso decisioni idiote. Non riesco a immaginare cosa stia passando Annie. Devo ammettere i miei errori. Le mie azioni hanno causato molto dolore a tante persone”. Proprio per Annie si è offerto al Milan, perchè lei vuole trasferirsi in Italia, avendo Milano come città preferita. L’obiettivo è dunque chiaro: Walker vuole evitare che si concretizzi l’istanzia di divorzio presentata dalla moglie in estate, salvando il suo matrimonio e allontanando la sua famiglia dai riflettori inglesi.