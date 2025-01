“Resto al Milan”: cessione bloccata nella notte | Dichiarazione ufficiale

Non lascerà il Milan, il suo nome era già dato come partente ma c’è la comunicazione ufficiale, la trattiva è sfumata nel cuore della notte

Mentre in campionato il Milan si prepara ad affrontare di nuovo la Juventus, con la chance di agganciarla in classifica e, in caso di vittoria a Torino, di interrompere l’imbattibilità dei bianconeri, tiene banco il mercato a Milanello, con operazioni che si concentrano per lo più sulle uscite.

Conceicao potrebbe ritrovarsi in rosa un giocatore d’esperienza come Walker, capitano del Manchester City che si sarebbe candidato in quanto ai margini del progetto di Pep Guardiola, e si augura di avere a disposizione un centrocampista in più che consentirebbe una rotazione migliore degli uomini tra tutte le competizioni.

Invece è da segnalare la probabile partenza di Chukwueze, con il possibile approdo del nigeriano in Arabia o un suo ritorno nella Liga spagnola, dove i rossoneri lo avevano ingaggiato un anno e mezzo fa dal Villareal.

Non è certa la permanenza nemmeno di Okafor, che sta facendo fatica a trovare un minutaggio adeguato, diminuito rispetto alla precedente stagione, la prima in Italia per la punta.

La trattativa era avviata ma si sarebbe interrotta nelle ultime ore

In casa Milan si parla pure di una partenza anticipata per Strahinja Pavlovic. Il centrale serbo classe 2001, nelle ultime partite, non aveva beneficiato dell’arrivo in panchina di Sergio Conceiçao al posto di Paulo Fonseca ed è finito nel mirino del Fenerbahce di Josè Mourinho.

Il centrale non scende più in campo da fine novembre contro l’Empoli, con sei panchine consecutive in campionato e, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, tra i due club è in corso una trattativa.

Lui stesso ha smentito le voci sulla sua cessione

Pavlovic ha firmato un contratto col Milan fino a giugno 2028 e il club turco è pronto a presentare un’offerta. Il recente infortunio accorso a Malick Thiaw e l’eventuale cessiione di Tomori, nel mirino della Juventus, potrebbero, però, bloccare la sua partenza almeno fino a giugno.

Anzi, Pavlovic potrebbe tornare in campo dal primo minuto nel prossimo appuntamento di Champions di mercoledì 22 gennaio contro il Girona, un match da non fallire per blindare il passaggio agli ottavi di finale senza ricorrere alla lotteria dei playoff. Lo stesso serbo, al Forum d’Assago per assistere alla sfida di Eurolega tra Milano e il Partizan Belgrado, ha dichiarato che resterà al Milan, in un’intervista rilasciata a Meridian Sport.