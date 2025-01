Il nerazzurro non si allena: Inzaghi preoccupato | Un altro caso Koopmeiners

Il giocatore dell’Inter non si è allenato, può ripetersi un caso analogo a quello di Koopmeiners a Bergamo, forza la cessione, Inzaghi è il responsabile

Ad agosto e in ritiro Teun Koopmeiners ha comunicato a mister Gian Piero Gasperini, ai compagni di spogliatoio e alla dirigenza la decisione di non volersi più allenare, manifestando il proprio desiderio di trasferirsi alla Juventus. Una presa di posizione netta che ha favorito l’accordo tra i club, con i nerazzurri che hanno provato ad opporre resistenza finché non è pervenuta un’offerta congrua che ha liberato il centrocampista olandese in direzione Torino.

Un caso singolare ma che potrebbe proporsi nelle ultime due settimane di trattative della sessione invernale e che riguarda un calciatore dell’Inter che non ha avuto le garanzie che aveva richiesto a inizio stagione.

Dopo un ottima prima annata ad Appiano Gentile, con una media realizzativa da centravanti aggiunto, ha chiesto di avere un posto di riguardo nelle gerarchie del tecnico Inzaghi ma il minutaggio non ha subito modifiche, a causa di titolari inamovibili nella stessa zona del campo.

Il suo rendimento si è mantenuto di alto livello, tanto che un club di serie A si starebbe muovendo con insistenza per ingaggiarlo, assicurando lui un posto in campo e un ruolo centrale nel progetto tecnico.

Non si è allenato negli ultimi giorni, lascerà Appiano Gentile a breve?

Lui è Davide Frattesi che non si è allenato in vista della gara pareggiata dall’Inter in casa contro il Bologna, recupero del match in programma nella 19esima giornata e rinviato per gli impegni di Supercoppa a Ryiad dei nerazzurri.

Un piccolo problema fisico lo ha relegato nuovamente in panchina, con Inzaghi che si è affidato ad Asslani, per poi inserirlo sul terreno di gioco a venti minuti dalla fine, dopo che gli emiliani avevano siglato il goal del definitivo pari.

Una trattativa in salita, ciò che rende complicata la partenza della seconda linea dell’Inter

L’Inter vorrebbe trattenerlo almeno sino alla fine della stagione in corso, consapevole di quanto possa risultare prezioso anche da subentrante ma Frattesi teme di perdere anche il treno della Nazionale.

Beppe Marotta non vorrebbe cederlo a meno di 40 milioni, dato l’investimento di 25 effettuato un anno e mezzo fa. La Roma non dispone di una liquidità immediata di tale portata e avrebbe proposto uno scambio con uno tra Pellegrini e Cristante, profili che non convincono del tutto i campioni d’Italia in carica.