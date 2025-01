Club verso il fallimento: trhiller in serie A | La squadra deve cambiare immediatamente proprietà

Il club in vendita in serie A - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Il club di serie A si è trovata costretta a cambiare proprietà per evitare il fallimento, trovata l’intesa, i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo

Da un decennio è diventato sempre più complicato per gli imprenditori italiani riuscire a mantenere competitivo un club di serie A. I costi sono aumentati, sia per quanto riguarda gli ingaggi dei giocatori che per il valore del loro cartellino, con operazioni di mercato che richiedono spesso ingenti somme da fare recapitare agli agenti di chi viene messo sotto contratto.

I fondi stranieri sono la maggioranza nel massimo campionato italiano, con una preponderanza di cordate americane che hanno preso in gestione società storiche e piazze ambiziose, con l’intento di farle crescere sotto il profilo sportivo e commerciale.

I tifosi sono da una parte felici dell’aumento potenziale di investimenti per rinforzare l’organico e puntare ad obiettivi superiori ma dall’altra sono consci che la passione di un presidente tifoso fosse un valore aggiunto per lottare insieme per un comune traguardo.

Una vicenda simile sta riguardando nelle ultime ore un club di serie A che lo scorso anno è riuscito a mantenere la categoria nonostante la cessione dei pezzi pregiati della rosa nella sessione invernale di mercato, con nuovi innesti pescati in giro per l’Europa e la bravura del tecnico che hanno fatto la differenza per raggiungere una salvezza insperata.

Gli americani diventano proprietari di un’altra storica società italiana

Il patron Maurizio Setti ha ceduto il 100% delle azioni dell’Hellas Verona, detenute attraverso la sua società Star Ball, al fondo d’investimento statunitense Presidio Investors. L’annuncio è ufficiale. Inizia una nuova era per il club veneto, con la fine di una gestione durata 13 anni e che ha visto gli scaligeri attestarsi nella massima serie.

Maurizio Setti resterà legato alla società con un nuovo ruolo, quello di Senior Advisor of Football Operations, supportando le attività dello staff sportivo e del Direttore Sportivo, Sean Sogliano, confermato dopo le recenti ottime campagne acquisti.

Adesso la salvezza e poi inizia un progetto ambizioso e a lungo termine

Un accordo che è stato raggiunto dopo che la trattativa era stata già avviata negli ultimi mesi. Il calcio italiano resta molto appetibile all’estero e i risultati ottenuti nelle competizioni europee ne sono un’ulteriore dimostrazione.

Per l’Hellas c’è da centrare un’altra salvezza, con l’ultimo mese che ha visto una ripresa in termini di risultati, anche se la zona calda è ancora molto vicina.