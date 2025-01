Teneva Osimhen in panchina, adesso lascia la serie A per sempre | Scartato dal tecnico

Osimhen era relegato in panchina, ora chi gli ha tolto il posto se ne va dal campionato italiano, il mister non lo ritiene più all’altezza del progetto

Victor Osimhen è stato grande protagonista dell’ultimo scudetto del Napoli ma non è riuscito a confermarsi ad alti livelli nello scorso campionato, molto negativo per tutta la rosa partenopea tanto da non riuscire a qualificarsi per nessuna competizione europea. Un fallimento totale che ha portato la dirigenza azzurra a propendere per la cessione del bomber nigeriano.

Le offerte pervenute non hanno soddisfatto dal punto di vista economico e, per evitare che trascorresse i mesi successivi in tribuna e non vedere crollare il valore del suo cartellino, è stato spedito in prestito in Turchia al Galatasaray dove si sta mettendo in mostra e sta guidando i giallorossi in testa alla classifica.

A giugno farà ritorno all’ombra del Vesuvio, con l’obiettivo di cederlo a titolo definitivo, con la speranza di trovare una squadra disposta a pagare i 100 milioni di clausola rescissoria che sono state inserite al momento della firma del rinnovo del contratto.

Osimhen che è approdato in Italia dal Lille dove era stato scovato dall’allora direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ne ha intravisto il talento tanto da decidere di ingaggiarlo.

Aveva preso il posto di Osimhen, ora è una seconda linea

In Ligue 1 non era un titolare fisso e doveva spesso lottare per un posto con Jonathan Ikoné che nel gennaio del 2022 si è trasferito alla Fiorentina, per una cifra vicina ai 15 milioni di euro ma che non ha mai del tutto convinto con la maglia Viola.

I toscani lo avrebbero inserito nella lista degli esuberi e l’esterno potrebbe lasciare il club entro fine mese. Secondo quanto da La Repubblica, si stanno moltiplicando gli interessamenti per il giocatore. Como e Bologna vorrebbero averlo in prestito ma si parla solo di una cessione a titolo definitivo.

Può lasciare l’Italia in questa sessione di mercato invernale

Non è da escludere il ritorno in Francia, con il Nantes che è interessato al profilo del 25enne. Da registrare anche un sondaggio da parte del Chicago Fire, squadra della Major League Soccer, che avrebbe già sondato il terreno per portare Ikoné negli Stati Uniti.

La Fiorentina si augura di piazzarlo in uscita prima possibile in modo da poter investire il potenziale introito per rinforzare l’organico e non perdere ulteriore terreno rispetto al quarto posto.