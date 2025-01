Chiamata direttamente dal mister: la stella PSG saluta | Tradimento rossonero

Lo ha chiamato direttamente il tecnico, lo vuole nel suo team, proposta accettata: addio al PSG, tradimento rossonero

Se non si tratta di un vero e proprio sgarro nei confronti del team rossonero allora poco ci manca. Quello che sta per compiere il club rivale del Milan, però, potrebbe trasformarsi in uno dei colpi più importanti di questa sessione di calciomercato invernale.

Il tutto è stato annunciato dalla “Gazzetta dello Sport” che ha rivelato degli importanti aggiornamenti in questa trattativa. Successivamente altri media e quotidiani hanno confermato quanto si sta riportando in queste ultime ore.

La stella del Paris Saint Germain è in procinto di svuotare l’armadietto del centro sportivo parigino e di volare in Serie A dove una nuova avventura è pronta ad attenderlo.

La proposta, a quanto pare, sarebbe stata anche accettata. In questi casi manca solamente un dettaglio (non di poco conto): ovvero la classica firma sul contratto che certifichi il tutto.

Addio al PSG, che tradimento per i rossoneri: approda in Serie A

Le prime conferme erano arrivate proprio durante il match di campionato tra Atalanta e Juventus, terminato con l’ennesimo pari stagionale (13 in campionato) per i bianconeri di Motta. I problemi nel reparto offensivo ci sono e sono ben evidenti. L’assenza di Dusan Vlahovic (capocannoniere della squadra ma comunque criticato) si è fatta sentire. Per non parlare quella di Arkadiusz Milik che è ancora alle prese con un altro infortunio. Il ds Giuntoli non vuole perdere altro tempo e sta andando “all-in” su Randal Kolo Muani.

Nella serata di martedì 14 gennaio sono stati decisivi i contatti tra i due club, rispettivamente tra i dirigenti Luis Campos e Cristiano Giuntoli. Non solo, a convincere il calciatore anche la telefonata di Thiago Motta che avrebbe parlato con il centravanti. Quest’ultimo sembrerebbe entusiasta nello sposare il progetto bianconero. Il nazionale francese sta per lasciare il PSG in prestito secco. Il suo posto verrà occupato da Khvicha Kvaratskhelia in arrivo dal Napoli.

PSG, cessione ad un passo: i rossoneri sono beffati

Niente da fare per il Milan che, nella lista dei desideri per l’attacco in passato, aveva inserito anche il nome di Randal Kolo Muani. Adesso, però, il centravanti è in procinto di passare alla Juventus. La speranza del presidente parigino, Nasser Al-Khelaifi, è che il calciatore possa disputare una grande seconda parte di stagione per essere facilmente vendibile in vista della prossima estate.

Prima e dopo la partita della Juventus, però, sia Motta che Giuntoli non hanno voluto soffermarsi sull’imminente arrivo del calciatore. Anche se, in quel di Torino, lo stanno aspettando a braccia aperte. In particolar modo i sostenitori bianconeri pronti ad accogliere il calciatore che non rientra più nei piani del tecnico Luis Enrique.