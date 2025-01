Fai la fine di Fonseca: salta un’altra panchina in serie A | Il sostituto è assurdo

Non solo Paulo Fonseca, un altro suo collega rischia l’esonero: sta per saltare un’altra panchina in Serie A

L’ultimo esonero che si è verificato in Serie A è datato 30 dicembre 2024. Pochi minuti dopo la partita pareggiata dal suo ex Milan, contro la Roma, Paulo Fonseca ha ricevuto un messaggio (il classico WhatsApp) dalla dirigenza rossonera: ovvero quello del suo licenziamento.

Una notizia che, a dire il vero, era nell’aria. Soprattutto mentre si stava disputando l’incontro di campionato. Fino a questo momento della stagione ci sono stati ben sei esoneri: due alla Roma (prima De Rossi e poi Juric), Lecce (Gotti), Genoa (Gilardino), Monza (Nesta) e appunto Fonseca.

Una lista che “rischia” seriamente di allungarsi visto che un altro loro collega non sta ottenendo, nell’ultimo periodo, i risultati che il club voleva e pretendeva. Stesso discorso vale anche per i tifosi che si aspettavano decisamente qualcosa in più.

Nel frattempo, in merito a questa vicenda, sono emersi importanti aggiornamenti assolutamente da non sottovalutare. Non è da escludere che, nelle prossime ore, possa accadere qualcosa di veramente importante.

Serie A, in arrivo un altro esonero: gli ultimi aggiornamenti

Non è un periodo particolarmente fortunato quello che sta vivendo la Fiorentina. Dopo un avvio di stagione da urlo (addirittura da zona Champions League), la squadra di Raffaele Palladino ha avuto un calo non di poco conto nelle ultime giornate. Basti pensare che la vittoria, in campionato, manca dallo scorso 8 dicembre (1-0 ai danni del Cagliari). Decisamente troppo poco per una società che sperava di ottenere un filotto di vittorie per rimanere nelle zone alte della classifica. Da quel giorno è arrivato solamente un punto in 5 partite.

Frutto di un pareggio e ben 4 sconfitte. Anche se la classifica dei gigliati è tutt’altro che brutta. Sesto posto con ben 32 punti conquistati. Che potessero essere sicuramente di più è palese, ma quel che è certo è che la Fiorentina non è più come quella di inizio stagione. In molti hanno notato un ritardo di condizione della rosa che non sa più vincere. Tanto è vero che, dopo l’ultima sconfitta contro il Monza, il ds Pradé ha alzato la voce dinanzi ai media: “Siamo incazzati. Ora si cambia registro“. Palladino rischia seriamente il posto.

Serie A, in arrivo un altro esonero? Tutti gli ultimi aggiornamenti

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il “Corriere dello Sport“. Il quotidiano, però, ci tiene a precisare che la posizione del manager di Mugnano (Napoli) non sembra a rischio. Soprattutto dopo le ultime voci che volevano un ritorno in Serie A da parte di Igor Tudor, pronto a prendere proprio il posto di Palladino nel corso della stagione.

A smentire il tutto ci ha pensato direttamente il direttore generale del club, Alessandro Ferrari. Quest’ultimo, nel corso della presentazione di Folorunsho, ci ha tenuto a precisare: “Stamattina ho sentito il presidente Rocco Commisso. Non c’è alcun problema con Palladino, non abbiamo contattato nessuno. Usciremo da questo momento con i giocatori che stiamo andando a prendere per migliorarci ancora“.