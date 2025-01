Lo prendiamo dalla serie D: sogno realizzato, dai dilettanti alla serie A | Subito in campo domenica

Il club di serie A lo pesca tra i dilettanti, il giovane talento è pronto a fare subito il suo debutto con la nuova maglia

Tra le squadre più in forma del campionato c’è il Como, reduce da una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso ai lagunari di conquistare punti preziosi nella concitata lotta salvezza. Gli uomini di Cesc Fabregas sono trascinati dalla classe di Nico Paz e dal fiuto del goal di Patrick Cutrone, decisivo sia nella vittoria casalinga contro il Lecce e sia nel pareggio ottenuto sul campo della Lazio.

Il club lombardo ha una proprietà indonesiana che ha un patrimonio tra i più ingenti del Mondo e le ambizioni non mancano. Il mercato estivo è stato importante e diversi top player sono stati accostati negli scorsi mesi e potrebbero approdare in riva al lago per agevolare il compito di mister Cesc Fabregas.

L’ex campione del Mondo sta dimostrando di essere un allenatore preparato e in grado di dare ai propri giocatori un’idea di calcio precisa e prontata all’attacco, a prescindere dall’avversario che ha di fronte. Il rendimento positivo dell’ultimo periodo è solo la certificazione del buon lavoro svolto dal mister spagnolo.

Un Como scatenato in questa sessione invernale di calciomercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo del portiere Jean Butez, dell’attaccante Keita Baldé Diao e del promettente terzino Ivan Fresneda, prelevato dallo Sporting Lisbona, ha chiuso anche per un centrocampista di enorme qualità.

Tanti investimenti per centrare la salvezza in anticipo

Alla corte di Fabregas, infatti, approda Maxence Caqueret, classe 2000, in forza al Lione e nel mirino di diversi top club europei che stanno cercando di accapararsi i pezzi pregiati della rosa del club francese, in crisi finanziaria e condannato a scendere in B.

Una dirigenza che sta mostrando una certa attenzione nei confronti dei giovani, come testimonia un acquisto delle ultime ore, un’autentica scommessa che potrebbe dare un contributo all’obiettivo stagionale, quello di mantenere la categoria.

La nuova scommessa degli azzurri proviene dai dilettanti, 18 anni e il sogno di essere titolare

Il Como pesca in serie D. Dopo molti anni nelle categorie inferiori, gli azzurri non si dimenticano il passato e hanno continuato a monitorare chi si mette in mostra anche nei campi di provincia. L’attaccante classe 2006 Thomas Altomonte ha firmato per i lagunari.

Il talento ha collezionato sei gol nel girone d’andata che lo hanno consacrato come uno dei prospetti più forti del girone A, con la maglia del NovaRomentin, e si è meritato la grande occasione di giocarsi le proprie carte in una delle società più ambiziose d’Italia.