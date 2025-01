Annuncio nella notte, il rossonero lascia… il calcio: “Addio San Siro” | Dirigenza sotto choc

L’annuncio arriva nel cuore della notte, il rossonero comunica il suo addio al calcio: tifosi e dirigenza non ci credono

Arriva un momento, soprattutto per i calciatori, in cui devono prendere una sola strada: quella del ritiro e, di conseguenza, quella di appendere le famose scarpette al chiodo. Proprio come successo, nelle ultime ore, al calciatore.

Anzi, a questo punto, è giusto ribadire “ex calciatore” visto che ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Una notizia che, ovviamente, è stata colta di sorpresa dai tifosi e dal mondo del calcio in generale.

In particolar modo dal club rossonero che lo ha voluto ringraziare per tutto quello che è riuscito a dare alla causa del “Diavolo” e non solo. Il tutto è stato confermato con un post che ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram.

In molti, però, si ricorderanno di lui per un gesto eroico visto che ha salvato letteralmente la vita ad un suo compagno di squadra. Anzi, ad un suo amico che aveva accusato un malore in campo.

Lascia il calcio giocato, annuncio sui social: la leggenda rossonera si ritira

Negli ultimi mesi era finito, di diritto, nella lista dei calciatori svincolati di lusso. Negli ultimi mesi si era parlato di possibili interessamenti da parte di altri club come Venezia e Parma. Anche se una vera e propria trattativa non è mai decollata del tutto. Adesso, però, dopo aver fatto qualche calcolo ed averci pensato seriamente Simon Kjaer ha preso la decisione più difficile: quella di lasciare il calcio e spazio ai giovani. L’ex nazionale danese ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno accompagnato in questo fantastico viaggio.

Soprattutto i club in cui ha militato il classe ’89: Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Fenerbahce, Siviglia, Atalante e Milan. Soprattutto i rossoneri con cui ha vinto uno scudetto nella stagione 2021-22. A 36 anni ha deciso di dire basta con il calcio. Una decisione presa ed annunciata anche nel corso di una intervista rilasciata all’emittente televisiva danese ‘TV2’: “Ho preso questa decisione prima degli Europei. E’ arrivato il momento di chiudere questo capitolo. Lì ho capito che la mia esperienza a Milano stava per finire“.

L’eroe degli Europei lascia il calcio giocato, indimenticabile il suo gesto

Non solo per quello che ha regalato in campo, ma Simon Kjaer verrà ricordato anche per un altro episodio che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Durante il match degli Europei 2021 (spostato un anno più avanti per via del Covid), durante il match tra Danimarca e Finlandia, poco prima della fine dei 45 di gioco, Christian Eriksen crolla a terra. L’ex centrocampista dell’Inter non si rialza. In un attimo l’impianto sportivo si ammutolisce in un religioso silenzio.

Il primo a soccorrerlo fu proprio Kjaer che ebbe la prontezza ed i riflessi nell’evitare che il compagno si potesse affogare con la lingua dopo l’arresto cardiaco. Subito dopo l’intervento dei medici sanitari il difensore consolò anche la compagna del calciatore in un lungo abbracciò che entrò nella storia. Per quel meraviglioso gesto vinse, insieme alla squadra ed allo staff medico, il premio “Fifa Fair Play“. Adesso per il quasi 36enne inizierà una nuova “avventura”. Resta da capire se nel mondo del calcio o altrove.