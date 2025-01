“Si è fatto ricoverare”: Napoli sotto choc, la dipendenza dall’alcol lo ha fatto smettere di giocare

Il campione del Napoli ora deve vincere una partita molto più importante, la salute rischia di essere compromessa a causa della dipendenza dall’alcol

Mentre il Napoli ha confermato il primo posto in classifica, con una prestazione convincente nella prima giornata di ritorno, i pensieri dei tifosi vanno alle voci che riguardano la probabile cessione di Kvara al Psg, con Antonio Conte che non lo ha convocato per il match che ha visto di fronte i partenopei e l’Hellas Verona.

E gli azzurri hanno avuto nel corso della storia giocatori con caratteristiche tecniche simili, in grado di saltare con facilità l’uomo, di fornire assist preziosi, di partire dalla fascia, puntare l’avversario e concludere a rete o inserirsi negli spazi e in area di rigore.

La rinascita del Napoli, dalle ceneri del fallimento che aveva costretto il club a ripartire dalla Lega Pro, ha avuto tra i protagonisti indiscussi un talento argentino che ha indossato per cinque anni la maglia azzurra, contribuendo al ritorno al vertice della squadra, qualificandola di nuovo in Champions League.

La nazionalità ha fatto pensare a un possibile erede di Diego Armando Maradona che ha fatto innamorare un intero popolo, regalando trofei e gioie indelebili. A Napoli la parentesi migliore di una carriera importante, continuata proprio tra le fila del Psg e conclusa in Cina.

Dopo il ritiro l’abuso è diventato eccessivo

L’addio al calcio giocato è avvenuto nel 2019 e in questo lasso di tempo non è riuscito a risolvere un problema. Le sue reti e i festeggiamenti sotto la curva sono ora un lontano ricordo, la sua vita sta andando verso la rovina e per evitare delle ripercussioni senza rimedio è stato costretto a ricorrere a una soluzione estrema.

Ha dei seri problemi di alcolismo, ha cercato di disintossicarsi da solo ma non c’è riuscito. La situazione è diventata preoccupante e ha deciso di affidarsi a degli specialisti.

Ha chiesto aiuto, da solo non riesce a guarire

Ezequiel Lavezzi è stato ricoverato in un centro psichiatrico di Buenos Aires per superare la sua dipendenza. Lo stato di salute del Pocho tiene in apprensione la famiglia ma la lucidità nel chiedere aiuto è un segnale di cui tenere conto.

In un’intervista rilasciata a El Trece ha dichiarato: “È difficile, ma devo farlo. Devo cambiare la mia vita e le mie abitudini. E devo fare tutto questo per mio figlio. Mi ero spinto troppo oltre“.