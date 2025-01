Dal Galatasaray vola da Conte: altro che Kvara | Colpo definitivo per lo Scudetto

L’allenatore degli azzurri potrebbe presto avere un rinforzo. Altro che Kvara, il colpo per lo Scudetto arriva dal Galatasaray.

Sono giorni di grande confusione e chiacchiericcio in casa Napoli. La situazione a Castel Volturno sembra essere precipitata dopo l’annuncio di Antonio Conte riguardo uno dei giocatori più importanti della rosa.

Il tecnico ha infatti confermato in conferenza stampa l’intenzione di Kvaratskhelia di andare via dal Napoli già da subito. L’allenatore pugliese si è dimostrato deluso dalle intenzioni del calciatore, ma non bloccherà il georgiano a Napoli.

Una situazione che apre scenari di mercato interessanti per la società campana. E ci sono subito delle buone notizie. Nonostante il prossimo addio di Kvaratskhelia, è pronto un colpo di mercato in vista Scudetto per il Napoli direttamente dal Galatasaray. Vediamo di chi si tratta.

Il prossimo colpo del Napoli

Mentre a Napoli tiene banco il caso Kvaratskhelia, i dirigenti azzurri sono a lavoro a pieno ritmo per cercare un sostituto in grado di garantire prestazioni, gol e partecipazione in vista dell’uscita di scena del georgiano. Manna è infatti già al lavoro per mettere a segno un colpo in piena regola.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, c’è un nuovo nome per gli azzurri. Il prossimo colpo del Napoli potrebbe infatti arrivare direttamente dalla Turchia, in particolare dal Galatasaray. Proprio quel Galatasaray che è riuscito ad ottenere dal Napoli in prestito un esiliato Osimhen.

Un rinforzo dal Galatasaray

Il prossimo colpo del Napoli potrebbe essere Hakim Ziyech. Il giocatore marocchino ha rotto definitivamente con il club turco, attaccando frontalmente mister Okan Buruk. L’esterno d’attacco è in uscita e potrebbe rappresentare la scelta migliore per il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri devono infatti far fronte all’inaspettata decisione dell’attaccante georgiano e Ziyech potrebbe rappresentare l’opzione più fattibile in termini di tempo.

Il giocatore è in scadenza a giugno e, dunque, il Napoli potrebbe già parlare con il suo entourage per un trasferimento a zero per il prossimo mercato estivo. Tuttavia, non è detto che questo possa portare ad una trattativa per portarlo in Serie A già nel mese di gennaio, magari a prezzo ribassato.