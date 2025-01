Incidente in auto, attimi di terrore per il campione del Mondo: gravissimo | “Non respira”

L’incidente è stato terribile, momenti di panico per il numero uno del circuito, è stato soccorso in fretta e faceva fatica a respirare

Ci sono degli sport in cui il rischio della tutela fisica si fa maggiore. Uno di questi è la Formula Uno che ha visto, nel corso della sua storia, anche incidenti che sono costati la vita a campioni. Un episodio che poteva avere delle conseguenze analoghe è capitato nel 2021 nel Gran Premio di Gran Bretagna e ha visto come protagonista l’attuale vincitore del Mondiale Max Verstappen.

Il pilota belga, nell’occasione, aveva perso il controllo della sua Red Bull, al termine di un duello feroce con il nuovo atleta della Ferrari Lewis Hamilton e ha avuto un impatto violento con le barriere.

Momenti di panico che sono stati ricordati da Adrian Newey, l’uomo che ha vinto più Mondiali nella storia della Formula 1 e che tra pochi mesi tornerà a lavorare come progettista con l’Aston Martin.

L’ex corridore ha rilascato un’intervista nel podcast High Performance in cui ha affrontato il tema relativo alla sicurezza in pista e agli incidenti che lo hanno segnato in particolar modo. E a Silverstone, in particolare nel box della Red Bull, era calato il gelo tre anni e mezzo fa.

Un incidente terribile che poteva provocare la morte del campione del Mondo

Newey ricorda con le seguenti parole: “Quella è stata una sensazione terribile. È sempre così quando si assiste a questo tipo di incidenti. Per quello di Max a Silverstone è l’ultimo nel quale ho pensato: ‘Sta bene? Spero che non sia ferito gravemente’“.

Un racconto fa raggelare il sangue: “Quando Max ha parlato via radio ha grugnito, gli mancava il respiro. Ha avuto una commozione cerebrale e ha avuto bisogno di una settimana per riprendersi“.

La sicurezza in pista, un problema che non potrà mai essere risolto

Poi l’inglese ha affermato che, per quanto ci siano stati dei progressi enormi negli ultimi trent’anni, non si può mai garantire una sicurezza assoluta per i piloti: “Lo sport ha fatto enormi progressi in termini di sicurezza, ma tutti nel settore si rendono conto che è un’illusione credere che non accadrà più nulla“.

Una consapevolezza che è frutto di una profonda onestà: “Ci saranno sempre incidenti terribili come quello che ha coinvolto il francese Hubert in Belgio nel 2019. Non esiste una sicurezza totale“.