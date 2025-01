Addio al calcio giocato: Juve, smette e diventa dirigente | Firma UFFICIALE: entra subito nel club

Ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, è stato protagonista della storia recente della Juventus, adesso diventa direttore sportivo

Ha giocato nella Juventus dal 2016 al 2019. In serie A ha militato anche tra le fila della Roma e dell’Udinese. Difensore centrale, dotato di un’ottima personalità, elegante nei movimenti, aggressivo in marcatura e nei contrasti, sa leggere il gioco offensivo degli avversari. Ha anche una certa propensione per la rete, dimostrandosi un vero pericoloso nei colpi di testa su calci piazzati e calci d’angolo.

Con i bianconeri è stato protagonista con la vittoria di due campionati vinti. Il ritorno a Torino di Leonardo Bonucci lo ha relegato a seconda linea e ha deciso di proseguire la propria carriera all’Al-Duhail. Resta in forza al club qatariota fino al giugno 2021, quando decide di non rinnovare il proprio contratto in scadenza.

Il 30 luglio dello stesso anno si accasa ai turchi del Fatih Karagümrük, club della Süper Lig. Rimane in rossonero per un semestre, giocando solo sei incontri fino al 9 dicembre 2021, giorno in cui annuncia il suo ritiro dal calcio giocato.

A distanza di poco più di tre anni inizia la sua nuova vita professionale, in una veste inedita e insolita per chi ha avuto una carriera da calciatore, in una piazza a lui molto cara, dove ha avuto modo di crescere nel settore giovanile.

Dal campo alla scrivania, l’ex Juventus inizia una nuova parentesi lavorativa

Mehdi Benatia è stato nominato il nuovo direttore sportivo del Marsiglia. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, per convincere l’ex centrlae è stato fondamentale il rapporto con il presidente Pablo Longoria.

Con lui ha ricostruito la squadra nell’ultimo anno, perfezionando acquisti come quelli di Rabiot e Valentin Carboni, ma anche scegliendo il tecnico Roberto De Zerbi, che sta guidando i francesi al secondo posto in Ligue 1. L’accordo che ha firmato sarà valido fino a giugno 2027.

Il primo a mettere sotto contratto potrebbe essere un altro ex giocatore bianconero

Il prossimo acquisto dell’Olympique potrebbe essere un altro ex juventino come Paul Pogba che a fine marzo avrà concluso la squalifica per doping e potrà di nuovo giocare.

Un giocatore di indiscusso talento che vuole dimostrare di avere ancora molto da dare al mondo del calcio e che potrebbe trovare un ambiente ideale nella città transalpina e sotto l’egida del tecnico azzurro.