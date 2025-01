Società convinta, parla IL BOSS: “Deve lasciare, non ha fatto niente di buono” | Allenatore a casa

I risultati tardano ad arrivare e c’è chi ha già emesso il verdetto. Ecco secondo chi l’allenatore dovrebbe lasciare immediatamente.

Non sta piacendo quasi a nessuno questa nuova Juve targata Cristiano Giuntoli e allenata da Thiago Motta.

I Bianconeri faticano ad affermarsi tra le prime quattro squadre in Serie A e attualmente navigano pericolosamente oltre l’orbita della qualificazione in Champions League.

Risultati negativi, culminati con la precoce eliminazione in semifinale di Supercoppa italiana, oltre a brutte prestazioni in campionato. Ma ora c’è chi ha già emesso il suo verdetto e auspica che la società prenda una decisione importante. Ecco secondo chi Thiago Motta dovrebbe lasciare.

Le parole dell’ex dirigente

Luciano Moggi si espone ancora una volta e parla della Juventus e della situazione in campionato. Secondo l’ex dirigente bianconero, infatti, è giunta l’ora di prendere una decisione. Intervistato da Libero, Moggi ha parlato del calcio italiano in mostra nel mondo, criticando la presenza di Atalanta e Milan alla competizione.

Tuttavia, Moggi – che ha affrontato anche il tema della globalizzazione e dei diritti televisivi che influenzano determinate scelte anche nel calcio italiano – ha voluto parlare soprattutto della situazione della Juventus. L’ex dirigente bianconero ha espresso un giudizio fortemente negativo sull’attuale andamento della squadra di Torino, chiedendo un cambio imminente.

“Nulla di buono alla Juve”

Secondo Moggi, la Juventus – insieme al Milan – è una squadra alla deriva che ha dimenticato l’autostima e che naviga ormai in brutte acque. Una critica la riserva poi all’allenatore dei Bianconeri, Thiago Motta, il quale non avrebbe “aggiunto niente di buono, almeno sino ad ora”. Per Moggi si è trattato “soltanto di belle parole”, ma a queste non sono seguiti i risultati sul campo.

Un giudizio estremamente negativo che si ritrova però con i risultati – negativi – in campionato da parte della Juventus. Le parole di Moggi si affiancano a quelle di chi chiede un cambio di rotta repentino e, perché no, anche un cambio di allenatore. La Juventus è ormai ad un bivio e dovrà approfittare del mercato di gennaio per poter rinforzare la squadra, mentre la dirigenza dovrà decidere se continuare con mister Motta o prendere altre strade.